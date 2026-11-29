Pe rețelele de socializare, Lia Olguța Vasilescu a anunțat că, zilnic, zeci de autocare cu turiști sosesc la Craiova pentru a vizita Târgul de Crăciun. Pe pagina sa de social media, edilul Craiovei a încărcat și un videoclip cu autocarele care circulă pe străzile din municipiu.

„Cine spunea că nu se poate face turism în România? Zeci de autocare cu turiști sosesc zilnic la Craiova pentru a vedea cel mai frumos târg de Crăciun din Europa”, a notat Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

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Târgul de Crăciun din Craiova și-a deschis porțile pe 13 noiembrie

În data de 13 noiembrie 2026, Lia Olguța Vasilescu a anunțat că s-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova. Târgul își va ține porțile deschise până în ziua de 3 ianuarie 2027. Vezi AICI care sunt spațiile în care se desfășoară târgul și programul.

Târgul de Crăciun de la Craiova a fost votat „Cel mai bun Târg de Crăciun din Europa”

Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat cel mai bun din Europa, în urma votului organizat de European Best Destinations. Primarul Lia Olguța Vasilescu a anunțat că evenimentul a adunat peste 500.000 de voturi. Craiova a câștigat din nou titlul de „Best Christmas Market in Europe 2026-2027”. Totodată, a devenit cea mai votată destinație din istoria competițiilor European Best Destinations, organizate din 2009.

„Am recâștigat titlul de cel mai bun Târg de Crăciun din Europa! Cu peste 500 de mii de voturi, Craiova devine destinația care a primit cele mai multe voturi în cei 18 ani de istorie a competițiilor online organizate de European Best Destinations, luând în calcul toate competițiile și categoriile, stabilind astfel o bornă fără precedent în promovarea turismului european.

Clasament final:

1. Craiova – 542.821 de voturi

2. Riga, Letonia – 223.710 de voturi

3. Sofia, Bulgaria – 223.100 de voturi

4. Lisabona, Portugalia – 222.447 de voturi

5. Asti, Govone / San Damiano d’Asti, Italia – 211.684 de voturi

În competiție, au mai participat orașe precum Dresda, Bruxelles, Madrid, Monaco, Trier, Bruges etc.

Cele mai multe voturi pentru Târgul de Crăciun de la Craiova au provenit din:

– Marea Britanie – 13,9%

– Statele Unite ale Americii – 12,8%

– România – 8,6%

– Germania – 7,9%

– Franța – 7,1%

– Spania – 6,7%

– Italia – 5,9%

– Portugalia – 4,8%

– Bulgaria – 3,6%

– Olanda – 3,2%

– Alte țări – 25,5%

Competiția a fost organizată de European Best Destinations (www.europeanbestdestinations.com), principalul site de turism de pe continent și partener oficial al Comisiei Europene pentru turism. Mulțumesc tuturor celor care au muncit în ultimii ani să ajungem la o asemenea performanță și tuturor celor care ne-au apreciat și votat!”, a transmis edilul Craiovei.

Sursă video: Facebook/Lia Olguța Vasilescu