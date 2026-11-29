Ciprian Ciucu a afirmat că Ilie Bolojan este rezervat în privința unei eventuale candidaturi la alegerile prezidențiale. Prim-vicepreședintele PNL susține că fostul premier se bucură de încrederea românilor și se află în topul preferințelor, potrivit declarațiilor din emisiunea „În Fața Ta”.

Ciprian Ciucu spune că Ilie Bolojan nu dorește să discute deocamdată despre o candidatură la prezidențiale. Potrivit prim-vicepreședintelui PNL, premierul se bucură de încrederea românilor, dar decizia îi aparține. Edilul Capitalei a subliniat că situația politică se poate schimba până la alegeri.

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„Nu știu, mai e mult până departe. Mai sunt 4 ani. Dânsul zice că este foarte reținut pe acest subiect și nu-i place să spună din timp sau să se anunțe. Sunt diferite contexte. Au anunțat și a spus că mai e mult până în 2028, mai mult până în 2030. Eu zic că se bucură de o bună încredere din partea românilor, dar zic că e o decizie care-i aparține dânsului. Cred că este în top trei, după vreo doi extremiști, în încrederea românilor în acest moment. Dar lucrurile sunt atât de volatile în politică, încât orice se poate întâmpla”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Ce a răspuns Ilie Bolojan atunci când a fost întrebat despre candidatura la prezidențiale

Întrebarea referitoare la o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale i-a fost adresată și lui Ilie Bolojan, luna trecută. Fostul premier a exclus o candidatură la alegerile prezidențiale din 2030. Întrebat despre acest scenariu la B1TV, el a spus că prioritatea sa este transformarea PNL într-o alternativă politică serioasă și modernizarea României.

„Voi face tot ce ține de mine pentru ca PNL să fie o alternativă serioasă, să vină cu ofertă politcă și să construim un pol de modernizare pentru România. Aceasta este provocarea pe care o am și voi folosi experiența pe care am câștigat-o în toți acești ani pentru a veni cu soluții corecte pentru România, pentru a nu crea așteptări care nu pot fi onorate și pentru a veni cu lucruri care stau în picioare și care pot să creeze condiții pentru dezvoltare și prosperitate”, a spus Ilie Bolojan.