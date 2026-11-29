Dominic Fritz, președintele USR și cetățean german, a reacționat duminică după declarațiile controversate făcute de lidera partidului extremist AfD, Alice Weidel. Aceasta a susținut că numeroase familii din România și Bulgaria ar duce o viață prosperă din alocațiile și ajutoarele financiare primite din Germania. Liderul USR a publicat un videoclip în care i se adresează direct politicienei germane, criticând afirmațiile acesteia și acuzând-o că răspândește prejudecăți despre românii care muncesc în Germania.

„Pentru că aici, în Bundestag, i-ați jignit din nou pe români, de data asta am venit personal să lămurim lucrurile”, a transmis Dominic Fritz duminică, pe contul său de Facebook.

Ce a declarat Alice Weidel despre românii care primesc alocații din Germania

În înregistrarea publicată, Dominic Fritz a inclus și un fragment din discursul liderei AfD, în care aceasta a criticat plata alocațiilor pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei.

Alice Weidel a afirmat că „alocațiile pentru copiii din străinătate s-au înzecit în doar câțiva ani, ajungând la peste un miliard. Dacă acești copii există cu adevărat, nu știe nimeni sigur, dar în România și Bulgaria familii întregi trăiesc regește din banii primiți din Germania. Iar soluția ar fi remigrarea”.

Fritz a ironizat modul în care lidera AfD și-a construit argumentația și a atras atenția asupra folosirii conjuncției „dar”, pe care a descris-o drept „cuvântul său preferat din discurs”.

„Ori nu există, ori trăiesc regește. Amândouă deodată ar fi ca și cum aș spune: «Nu știe nimeni sigur dacă AfD are vreun plan, dar funcționează de minune»”, a continuat el.

Președintele USR a oferit și câteva explicații privind cuantumul alocațiilor, precizând că acestea sunt de 259 de euro lunar și că, în multe situații, autoritățile germane achită doar diferența față de suma acordată în România.

În plus, Fritz a făcut referire la veniturile liderei AfD și la faptul că aceasta beneficiază de un salariu plătit inclusiv din contribuțiile românilor care lucrează în Germania.

„are un salariu de 24.000 de euro, echivalentul a 90 de alocații, plătit și de sute de mii de contribuabili români din Germania. Familia ei trăiește în Elveția”.

„Nici nu vă întreb dacă primiți alocație pentru copiii dumneavoastră, care locuiesc în străinătate. Poate ar fi mai bine să nu aruncați cu pietre”, a mai menționat Fritz.

Liderul USR a mai susținut că veniturile parlamentarilor germani sunt asigurate și din taxele plătite de muncitorii români, criticând faptul că aceștia sunt ținta declarațiilor politice ale lui Weidel.

„Și să nu-mi spuneți acum că munca grea din Bundestag merită banii ăștia. Pentru că impozitele din care vă este plătit salariul le plătesc și jumătate de milion de asistente, șoferi de TIR sau muncitori în construcții din România, care muncesc pe brânci, în timp ce dumneavoastră îi jigniți în timpul programului de lucru”, adaugă Fritz.

Fritz critică propunerea de „remigrare” a românilor din Germania

O altă parte a discursului liderei AfD contestată de Dominic Fritz este cea referitoare la remigrare. Președintele USR consideră că această soluție ignoră contribuția economică a românilor care muncesc și plătesc taxe în Germania.

„Să trecem peste faptul că propunerea e aproape amuzantă: copiii care, după dumneavoastră, nici nu există ar trebui acum să remigreze în România. Deci vreți să remigreze doar părinții. Adică exact cei care muncesc aici și plătesc impozite și contribuții sociale, apropo, câteva miliarde de euro pe an. Și tocmai de ei vreți să scăpați? Atunci mâine vor lipsi din spitale aproape 5.000 de medici români, sparanghelul va rămâne pe câmp, pentru că majoritatea culegătorilor vin din România, iar coletul dumneavoastră nu mai ajunge, pentru că stă în depozit. Ați spus odată: «Nimeni nu se atinge de șnițelul meu», De unde credeți că vine șnițelul și cine îl tranșează la abator?”, a mai spus Fritz.

Acesta a subliniat că dezbaterea privind sistemul de azil din Germania nu ar trebui asociată cu cetățenii români și bulgari, care beneficiază de dreptul la liberă circulație în Uniunea Europeană.

„Știți și dumneavoastră, doamnă Weidel, că dezbaterea despre azil nu are nicio legătură cu cetățenii UE din România și Bulgaria, care au, evident, drepturi depline și libertate deplină de circulație. Că vă alimentați totuși retorica despre migrație cu cele mai ieftine prejudecăți împotriva românilor și acceptați ca sute de mii de oameni care muncesc din greu să se simtă ceva mai puțin în siguranță în Germania, asta e lipsit de onoare”, mai precizează liderul USR.

Dominic Fritz spune că a fost și el ținta glumelor despre alocații în copilărie

În videoclip, președintele USR a vorbit și despre experiențele personale din copilărie, afirmând că are șapte frați și că a cunoscut încă de atunci prejudecățile legate de familiile numeroase care beneficiază de alocații.

„Și apropo de remigrare: și camarazii dumneavoastră de extremă dreaptă din România visează să mă remigreze înapoi în Germania. Dar nu le fac această plăcere. Așa cum nici românii din Germania nu vă vor face dumneavoastră această plăcere. Ne puteți jigni, puteți răspândi cifre false despre noi, puteți visa să ne remigrați. Dar cine aparține Europei nu decideți dumneavoastră. Cu toții suntem Europa, doamnă Weidel. Obișnuiți-vă cu asta”, se mai arată în video.

În descrierea înregistrării publicate pe Facebook, Dominic Fritz a revenit asupra întâlnirii și a criticilor adresate liderei AfD, precizând că așteaptă scuze din partea acesteia.

„m-am dus la Bundestag și i-am spus vreo două. Încă aștept să-și ceară scuze”.