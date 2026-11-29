Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, este asociat cu numeroase tradiții și superstiții populare. Acestea vizează protecția gospodăriei, norocul, sănătatea și previziunile pentru anul următor. Sfântul Andrei este ultima sărbătoare cu cruce roșie din noiembrie, înaintea perioadei pregătirilor pentru Crăciun.

Sfântul Andrei a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus și fratele lui Petru. Originar din Galileea, l-a urmat pe Iisus după ce fusese ucenic al lui Ioan Botezătorul. Sfântul Andrei este numit „Cel Întâi Chemat”, fiind printre primii care l-au urmat pe Iisus. Potrivit Evangheliei, el l-a adus și pe fratele său, Simon Petru, în fața Mântuitorului.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Sfântul Andrei a vestit Evanghelia în mai multe regiuni după Învierea și Înălțarea lui Iisus. Potrivit tradiției bisericești, a ajuns și în Dobrogea de astăzi, unde a răspândit creștinismul. De aceea, este cinstit ca Apostol al românilor. Potrivit tradiției creștine, Sfântul Andrei a fost răstignit la Patras, pe o cruce în formă de X, devenită simbolul său. Apostolul a murit ca martir, pentru credința sa.

De ce este bine să pui grâu la încolțit de Sfântul Andrei?

Sfântul Andrei mai este numit în tradiția populară „Sântandrei”, „Andrei-de-iarnă” sau „Cap-de-iarnă”, denumiri legate de începutul sezonului rece. Ziua de 30 noiembrie este dedicată rugăciunii, reculegerii și apropierii de familie.

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Sfântul Andrei este punerea grâului la încolțit. În tradiția populară, creșterea acestuia prevestește belșugul și norocul în anul următor. Grâul este păstrat până la Anul Nou, ca simbol al prosperității, arată Digi24.

„Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri asociate sărbătorii Sfântului Andrei este punerea grâului la încolțit, ritual cu semnificații legate de prosperitate, fertilitate și noroc pentru anul următor. În mod tradițional, grâul este așezat într-un vas cu pământ sau pe vată umedă, fiind îngrijit până la trecerea dintre ani.

Aspectul firelor, înălțimea și densitatea acestora sunt interpretate, în credința populară, drept indicii asupra anului ce urmează, un grâu bogat și viguros fiind asociat cu belșugul și recoltele roditoare. Obiceiul este însoțit, uneori, de rugăciuni pentru sănătatea și ocrotirea familiei, iar grâul încolțit este păstrat și așezat pe masa de Anul Nou, ca simbol al abundenței, al reînnoirii și al continuității vieții”, a spus preotul Marius Oblu.

În noaptea de Sfântul Andrei, tinerele încercau să-și afle ursitul prin diverse ritualuri. Puneau busuioc sfințit sub pernă sau foloseau vase de lut și pahare cu apă, în speranța că vor primi semne despre viitorul soț. Potrivit credințelor populare, în noaptea de Sfântul Andrei, strigoii puteau aduce boli și nenorociri. Pentru protecție, oamenii ungeau cu usturoi ușile, ferestrele și porțile. În unele zone, ritualul era aplicat și animalelor din gospodărie, a explicat preotul Marius Oblu.

„În credințele populare, noaptea de dinaintea Sfântului Andrei era considerată una în care granița dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devenea mai fragilă. Se spunea că ființele nevăzute, cunoscute sub numele de strigoi, ar putea ieși din lumea de dincolo și aduce asupra oamenilor boli, nenorociri sau alte neajunsuri”, a spus preotul.