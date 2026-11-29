Podcastul prezintă dialoguri între membrii USR, care gravitează în jurul a două tematici, și anume lauda de sine, dar mai ales atacurile îndreptate împotriva diverșilor rivali politici. Printre politicienii în care useriștii au aruncat cu noroi se numără Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, George Simion, Diana Șoșoacă sau Alexandru Rogobete, despre care Dimitriu a spus că „s-a transformat într-o doamnă corpolentă” și că ar fi preluat „discursul” Dianei Șoșoacă. Dincolo de remarcile batjocoritoare la adresa altor politicieni, autovictimizarea reprezintă o altă direcție în care useriștii și-au îndreptat dialogul.

Miruță, persecutat pentru corectitudine

Radu Miruță pozează într-o victimă a sistemului și face trimiteri la acuzațiile că ar fi beneficiat de anumite foloase în urma semnării unor contracte uriașe cu Rheinmetall, mai exact aproape 6 miliarde de euro din împrumutul strategic SAFE. Miruță susține că Agenția Națională de Integritate l-ar acuza de faptul că nu a luat bani care nu i se cuveneau: „Eu nu am luat, adică eu cred că am ajuns singura persoană acuzată de ANI în țara asta nu pentru că am luat care nu mi se cuveneau, ci pentru că nu am luat”, a spus Radu Miruță, care a mai declarat că el a câștigat bine din activitatea de IT-ist și că diploma sa de facultate nu poate fi anulată nici de ANI, nici de PSD.

Cine a câștigat duelul de skandenberg?

Câștigătorul duelului de skandenberg pare să fi fost chiar Radu Miruță, cel care, de altfel, l-a provocat pe Alexandru Dimitriu la un skandenberg „colegial”. Dimitriu a declarat despre Radu Miruță că „este forțos, este omul nostru”.