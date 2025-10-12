Ce amendă a primit o turistă care a scos din priză un aparat din camera de hotel: „Am blocat cardul”

O turistă revoltată a povestit cum a fost înșelată de un hotel popular din Las Vegas, după ce a primit o factură de 224 de dolari pentru că s-a folosit de o priză din cameră. Sharina Butler, din Bahamas, a mers în vacanță în Orașul Păcatului și a stat la Hotelul Paris de pe Las Vegas Strip, în august, când fiul ei a scos din priză un aparat care servea drept minibar în cameră pentru a-și încărca telefonul.

Niciunul însă nu a observat afișul de lângă aparat pe care se preciza că hotelul va percepe o taxă de 56 de dolari pentru fiecare zi în care aparatul este scos din priză.

La check-out, Butler a spus că un angajat al hotelului a informat-o că are de achitat suma de 224 de dolari, costul total cu taxe incluse pentru sejurul ei de patru nopți. Șocată și confuză de acuzație, angajata i-a prezentat lui Butler o versiune mai mare a biletului, pe care scria: „«Vă rugăm să nu deconectați aparatul. Dacă se întâmplă acest lucru, se va aplica o taxă de 56 de dolari»”, a spus ea.

Turista a spus că acesta era lângă scaun și nu exista nicio notă pe sau în jurul prizei care să indice o taxă pentru deconectarea aparatului. În ciuda încercărilor ei de a discuta cu angajatul hotelului, femeia a fost informată că nu se putea face nimic pentru a renunța la plată. Butler a refuzat să achite taxa suplimentară, după ce plătise deja pentru cameră.

„Am blocat cardul, pentru că nu se poate să-mi percepeți 56 de dolari ca să folosesc o priză”, a spus ea.

Ea a povestit totul pe social media și a strâns peste 100.000 de vizualizări la postare sa din august și a primit cometarii de la alte persoane nedumerite de experiența ei.

„Tocmai am trecut prin asta la un hotel din Paris”, a comentat un utilizator. „Voiam să scoată aparatul ăla nenorocit din cameră și mi-au spus că mă va costa 50 de dolari, așa că i-am convins să vină cineva să îl mute de pe birou (pentru că trebuia să folosesc biroul ca să lucrez), pe podea. E doar o altă modalitate prin care păcălesc oamenii.”

„Turismul e mort în Vegas, încearcă să obțină bani în orice mod posibil”, a scris un alt utilizator.

Recomandările autorului: