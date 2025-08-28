Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”

Un muncitor originar din Sri Lanka, stabilit încă din 2022 în România, a vorbit deschis într-un scurt interviu pe stradă despre veniturile pe care le are și despre planurile de viitor.

Chestionat cu privire la experiența sa la noi în țară, tânărul a declarat că se simte bine aici, adaptându-se imediat la viața și obieciurile locului.

Cât câștigă un muncitor din Sri Lanka

Întrebat dacă îi place România și oamenii de aici, răspunsul său a fost scurt și ferm: „Da”.

Discuția a devenit mai interesantă atunci când a fost întrebat cât câștigă lunar. Străinul a mărturisit că salariul său este de „3000 și jumătate, aproape 4000 de lei, 3850”. În plus, angajatorul îi asigură cazarea și mâncarea.

Mai mult decât atât, muncitorul a explicat că în Sri Lanka banii câștigați aici au o valoare mult mai mare. „În doi ani, cu banii de aici, construiesc o casă… În Sri Lanka. Și după aceea, trăiesc toată viața acolo”, a spus acesta.

Deși pentru mulți români venitul declarat nu este unul considerat mare, pentru tânărul din Africa reprezintă o șansă reală de a-și asigura un viitor stabil în țara natală.

Interviul a fost publicat pe Facebook de Lucian Popa. Iată mai jos dialogul celor doi:

– Tu cât câștigi pe lună salariu, aici? Vorbești românește?

– Da.

– Ești de mult aici?

– Trei și jumătate.

– Trei ani și jumătate?!

– Da.

– Și de unde ești?

– Sri Lanka.

– Și îți place în România?

– Da.

– Salariul este bun?

– E bun, da.

– Și cât este pe lună? Cât câștigi?

– 3000 și jumătate.

– Cât?!

– 3000 și jumătate. Aproape 4000 de lei, 3850.

– Și ai inclus accomodation, mâncare, cazare. În 2 ani, cu banii de aici, construiești o casă…

– Da.

– Da?

– În Sri Lanka?

– Da.

– Și, după aia, trăiești toată viața acolo.

– Da.

– Deci, e bine să stai în România. Îți place aici?

– Da.

– Și oamenii, românii, îți plac?

– Da.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cât câștigă un bucătar din SRI LANKA angajat într-un celebru restaurant din Capitală

Câte mii de străini au venit să muncescă la CLUJ. Cei mai mulți sunt din Sri Lanka, India sau Nepal

Un șofer român de TIR, care transporta pal în Italia, este cercetat de polițiștii din Arad după au găsit în camionul său cinci migranţi din Sri Lanka