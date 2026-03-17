Un vlogger danez, aflat în vizită în România, a filmat prima sa experiență în care a încercat micii din Obor. Bărbatul s-a declarat surprins de gustul autentic al micului, alături de o bere.

Tore Hansen, un vlogger danez, nu a putut pleca din România, fără să guste tradiționalii mici de la noi. Pentru ca experiența să fie una cât mai autentică, el a mers direct în piața Obor.

Vloggerul danez care a mâncat pentru prima dată mici din Obor

„Îmi este foame, dar am o presimțire că voi găsi ceva bun aici pentru că sunt mulți oameni la coadă. Deci aici sunt mici, wow, o mulțime de oameni. Este sâmbătă, ceea ce înseamnă că oamenii se bucură de weekend și mănâncă mâncare locală bună. O să încerc să mă provoc și o să comand în limba română. Româna mea stricată.

-Salut, pot să cer un mic?

-Sigur, muștar?

-Da.

-Pâine?

-Da.

-Șapte.

-De unde ești?

-Danemarca, mersi mult.

Desigur, nu poți mânca fără o bere, au și o bere daneză, coada din spatele meu se face tot mai mare, aștepți cam 15 minute. Deci costul total al acestei mese a fost de 15 lei. Să gustăm. Wow e foarte delicat și are un gust incredibil. Am auzit că e obligatoriu să îl mănânci cu muștar. Nu sunt sigur dacă carnea e doar carne sau are și brânză în interior. Condimentele sunt blânde. Aș putea mânca asta la prânz și la cină, fără vreo diferență”, spune acesta în vlogul său.

SURSA FOTO

youtube @ Tore Hansen

