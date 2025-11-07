Prima pagină » Actualitate » FOTO. Cornel Palade, despre durerea resimțită după dispariția mamei sale. ”Nu te mai MÂNGÂIE nimeni”

07 nov. 2025, 17:30, Actualitate
Cornel Palade, în vârstă de 72 de ani, și-a amintit de unul dintre cele mai grele momente din viața sa – pierderea mamei. ”Nu te mai mângâie nimeni”, a spus acesta.

Cornel Palade este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie de la noi. Romică Țociu și Cornel Palade formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri umoristice din țara noastră. Cei doi încântă publicul cu glumele lor la fiecare apariție pe scenă sau la diverse emisiuni. Renumitul actor de comedie  are o fiică, Ada, din căsnicia de peste trei decenii cu Iuliana.

În copilărie, Cornel Palade a trecut printr-o mare suferință: mama sa a murit la vârsta de 27 de ani. Acesta a mărturisit, la Spynews TV, cât de greu i-a fost în lipsa mamei.

”Ce înseamnă când pleacă mama din viața ta… Dispare mângâierea, un lucru esențial. Nu te mai mângâie nimeni. Când a plecat mama, a plecat și mângâierea. Câtă nevoie avem toți de o mângâiere, de o îmbrățișare afectuoasă, de un schimb de energie bună și când pleacă mama, dispare lucrul ăsta extraordinar. Sunt niște stâlpi în viața ta și la un moment dat, vezi că stâlpii ăștia dispari. Te uiți în stânga și în dreapta și nu știi pe ce să te sprijini și atunci încerci să te sprijini pe viața ta”, a spus Cornel Palade, citat de click.ro.

”Tata ne-a adus o altă mamă, o nouă mamă, o femeie extraordinară. Noi am fost copii de 3 feluri în casa aici: ai lui tata, ai mamei și ai lor. A fost un efort colosal pentru mama, vremurile erau grele”, a mai declarat artistul.

