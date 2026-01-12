Globurile de Aur 2026: Timothee Chalamet i-a învins pe Leonardo DiCaprio și George Clooney. Ce premiu a luat „One Battle After Another”

Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet, George Clooney și alte personalități din lumea showbiz-ului au concurat, duminică, 11 ianuarie, pentru cele mai importante premii la gala Globurilor de Aur, una dintre competițiile majore pe drumul către râvnitele Oscaruri.

În poate cea mai disputată categorie de la Globuri din ultimii ani, Timothee Chalamet i-a învins pe DiCaprio și Clooney câștigând trofeul pentru cel mai bun actor într-un film muzical sau comedie.

Chalamet, premiat pentru rolul din „Marty Supreme”

El a fost premiat pentru rolul de jucător profesionist de tenis de masă din filmul „Marty Supreme”.

„Această categorie este foarte competitivă. Vă admir pe toți”, a declarat Chalamet după premiere. El a amintit că s-a luptat câțiva ani pentru a câștiga acest prestigios trofeu: „Aș minți dacă n-aș spune că acele momente au făcut ca acest moment să fie cu atât mai dulce”.

Filmul cu cele mai multe nominalizări la „Globurile de Aur”, „One Battle After Another”, a luat premierul pentru regie și pentru cea mai bună comedie.

Tragedia „Hamnet”, care spune povestea doliului lui Agnes și William Shakespeare după moartea fiului lor, a câștigat premiul pentru cea mai bună dramă. Lungmetrajul a fost regizat de cineasta chineză Chloé Zhao și i-a adus lui Jessie Buckley premiul pentru cea mai bună actriță. Ea a interpretat remarcabil rolul mamei devastate care găsește un sprijin în opera teatrală a soțului său.

Cea mai bună comedie a fost câștigată de „One Battle After Another”, incursiunea lui Paul Thomas Anderson în derapajele extremiste din Statele Unite. Povestea a fost inspirată din romanul „Vineland”, de Thomas Pynchon, și are la bază prăpastia iremediabilă dintre moștenirea politică lăsată de Black Power și Ku Klux Klan.

„One Battle After Another” este filmul considerat favorit să câștige Oscarul în 2026.

Globurile de Aur sunt decernate an de an înaintea celor mai importante distincții ale industriei cinematografice americane, Premiile Oscar. De obicei, o victorie aici ajută la atragerea atenției asupra potențialilor concurenți la Premiile Academiei.

Câștigătorii Globurilor sunt aleși de peste 300 de jurnaliști din domeniul divertismentului. La Oscar, votează 9.000 de persoane.

Mesaj de protest împotriva ICE la Globurile de Aur

Unele vedete au purtat insigne anti-ICE la Globurile de Aur, în semn de omagiu adus lui Renee Good, care a fost împușcată mortal în mașina sa de un ofițer al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) săptămâna aceasta, la Minneapolis.

Insignele alb-negru afișau sloganuri precum „BE GOOD” și „ICE OUT”, introducând o perspectivă politică în gala de premiere după ceremonia relativ apolitică de anul trecut.

Mark Ruffalo, Wanda Sykes și Natasha Lyonne au purtat insignele pe covorul roșu, iar alte vedete erau așteptate să le aibă și ele expuse, potrivit AP.

De la împușcăturile de miercuri, au izbucnit proteste în toată țara. Unele proteste au dus la ciocniri cu forțele de ordine, în special în Minneapolis, unde ICE desfășoară cea mai mare operațiune de aplicare a legii privind imigrația de până acum.

„Avem nevoie ca fiecare parte a societății civile, fiecare societate să se exprime. Avem nevoie de artiștii noștri. Avem nevoie de artiștii noștri. Avem nevoie de oamenii care reflectă societatea”, a declarat Nelini Stamp de la Working Families Power, una dintre inițiatoarele insignelor anti-ICE.

Ideea pentru insignele „ICE OUT” a început cu un schimb de mesaje text la începutul acestei săptămâni, între Stamp și Jess Morales Rocketto, directoarea executivă a unui grup de advocacy latino numit Maremoto.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Globurile de Aur 2026. Filmul fenomen care conduce clasamentul cu nouă selecții. Lista completă a nominalizărilor