Acuzație fără precedent a lui Zelenski: „Putin a început, deja, Al Treilea Război Mondial”

Războiul din Ucraina a intrat luni, 23 februarie 2026, în a 1.460-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean a declarat într-un interviu acordat BBC că războiul cu Rusia are deja dimensiuni globale și că singurul răspuns eficient este creșterea presiunii militare asupra Kremlinului.

Liderul de la Kiev a exclus acceptarea unor concesii teritoriale.

Unde a avut loc interviul

Interviul a avut loc în incinta puternic securizată a administrației de la Kiev, într-un context în care, potrivit relatării, verificările de acces au fost mult mai stricte decât la întâlnirile obișnuite cu șefi de stat – o măsură explicabilă într-o țară aflată în război, cu un președinte care rămâne o țintă pentru Rusia.

Declarațiile vin pe fondul negocierilor de pace mediate de SUA la Geneva, descrise de părți drept „dificile”, fără un progres decisiv. În timp ce Washingtonul a vorbit despre „progrese semnificative”, președintele american Donald Trump a cerut public Kievului să accepte rapid o înțelegere.

În interviu, Zelenski a respins explicit ideea că un armistițiu ar trebui obținut prin retragerea Ucrainei din Donbas și alte regiuni. Despre solicitările Moscovei, el a spus că nu le privește „simplu ca pe pământ”, ci ca pe o slăbire a pozițiilor și o renunțare la „sute de mii de oameni care trăiesc acolo”.

Potrivit Reuters, unul dintre punctele de fricțiune rămâne cererea Moscovei ca Ucraina să cedeze estul regiunii Donețk, solicitare pe care Kievul a respins-o în mod repetat.

Zelenski a avertizat că o încetare a focului obținută prin concesii ar putea să-i ofere lui Putin doar timpul necesar refacerii capacității militare. „Ar putea să-l satisfacă pentru o vreme… are nevoie de o pauză…”, a spus el, adăugând că nu exclude reluarea războiului după regrupare.

Zelenski promite să recupereze teritoriile pierdute

Întrebat ce ar însemna victoria, președintele ucrainean a spus că obiectivul imediat este oprirea crimelor și revenirea la o viață normală, însă a insistat și pe o dimensiune mai largă: oprirea lui Putin „astăzi”, pentru că „nu se va opri la Ucraina”.

În același timp, Zelenski a afirmat că recuperarea tuturor teritoriilor pierdute de Ucraina este „doar o chestiune de timp”, dar a recunoscut că „astăzi” costul ar fi uriaș în vieți omenești și că lipsa de armament depinde și de parteneri.

El a reluat ideea revenirii la granițele din 1991, anul independenței Ucrainei după prăbușirea Uniunea Sovietică, pe care o descrie drept „justiție”.

În contextul relației cu Washingtonul, Zelenski a respins acuzația că ar fi „dictator” și că ar fi început războiul. Iar despre posibilitatea unor garanții americane de securitate, el a sugerat că acestea ar trebui ancorate instituțional, inclusiv prin aprobări ale Congresul Statelor Unite, pentru a rezista schimbărilor politice de la Washington, D.C.

Fără alegeri prezidențiale în Ucraina

Pe tema cererii americane ca Ucraina să organizeze alegeri, Zelenski a spus că scrutinul este dificil sub lege marțială și în condițiile în care milioane de ucraineni sunt refugiați, iar teritoriile sunt ocupate de ruși.

Totuși, el a lăsat deschisă posibilitatea organizării unui scrutin prezidențial dacă ar deveni o condiție pentru încheierea războiului; dar, insistă el, ar fi nevoie mai întâi de garanții solide de securitate.

În paralel, negocierile de la Geneva nu au produs încă un acord, iar subiectele teritoriale și garanțiile de securitate rămân printre cele mai sensibile puncte ale discuțiilor.

