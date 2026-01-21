Adevărul despre divorțul Dianei Dumitrescu de Ducu Ion. ”Am devenit doi străini. Eram colegi de apartament”

Diana Dumitrescu, în vârstă de 42 de ani, a spus care a fost motivul pentru care a divorțat de primul soț, Ducu Ion, dar și cum a fost relația cu soacra sa, Ruxandra Ion.

Diana Dumitrescu este o cunoscută actriță, care de-a lungul anilor a jucat în numeroase seriale de televiziune.

În plan personal, Diana Dumitrescu este mămica unui băiețel. Micuțul se numește Carol. Diana Dumitrescu a fost mireasă pentru a doua oară în luna septembrie a anului 2018. Vedeta s-a căsătorit în secret cu alesul inimii ei, Alin Boroi. Diana Dumitrescu a mai fost măritată cu producătorul Ducu Ion.

Diana Dumitrescu a fost invitată recent la podcastul Ioanei Ginghină, „Tabu”, unde a explicat care au fost motivele care au dus la separarea sa de primul soț, Ducu Ion. Cei doi au fost căsătoriți în perioada 2009-2013. De asemenea, Diana Dumitrescu a făcut declarații și despre relația cu fosta sa soacră, producătoarea Ruxandra Ion.

Adevărul despre divorțul Dianei Dumitrescu de Ducu Ion. ”Părinții mei nu au vrut să divorțez, a fost foarte multă suferință”

”Cât am lucrat împreună era bine. În momentul în care proiectele noastre s-au despărțit și nu prea ne mai vedeam, ne-am depărtat unul de celălalt. (…) Îmi doream foarte tare copil și nu puteam să fac, nu rămâneam însărcinată. Îi spuneam mereu: «N-avem copii, datorii la bancă, hai să călătorim mai mult!». Dar el voia ceva, eu voiam altceva. El voia să stea prin București să meargă la Snagov, eu voiam să merg la mare. Așa am ajuns să facem. Am devenit doi străini. Eram colegi de apartament. Nu mai aveam lucruri în comun. Plus presiunea, familia. De multe ori nu simțeai să fii acolo, ci să fii în intimitatea ta. Au fost multe”, a explicat Diana Dumitrescu, potrivit revistei Unica.



Vedeta a povestit și cum a fost relația sa cu fosta soacră, Ruxandra Ion.

”Ruxandrei îi datorez că profesional am învățat extraordinar de multe lucruri de la ea. Dar și în viața privată voia să controleze tot. Eu sunt o persoană liberă și îmi place să am părerile mele, să pot să le spun, așa eram și atunci. M-am simțit încleștată și în viața privată. Dacă în viața publică ea controla tot, ce spunem, unde mergem, cum ne îmbrăcam, cu cine vorbeam, ceea ce am respectat, în viața privată aș fi vrut mai multă libertate și nu aveam. Poate eram un copil râzgâiat, nu știu”, a mărturisit actrița.

”În general, ai lumea de la muncă, viața de acolo, și viața de acasă. La mine era aceeași tot timpul. M-am simțit sufocată. Eram paraleli (ea și Ducu – n.red.). Am fost tristă și supărată. Am crezut că am greșit că m-am căsătorit. Părinții mei nu au vrut să divorțez, a fost foarte multă suferință. Eu voiam familie. Nu puteam să rămân însărcinată, relația nu funcționa, pe mine asta m-a distrus. Dacă eu nu pot să fac copii și să fiu mamă, care e rostul meu pe lume? Eram aproape de o depresie urâtă. A fost nasol. Eram convinsă că nu voi face niciodată copil pe cale naturală. Eu am zis că vreau să divorțez și aia a fost. A fost foarte greu”, a încheiat aceasta.