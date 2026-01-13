Prima pagină » Actualitate » Adina Buzatu, despre problemele pe care le-a avut cu mâncarea. ”Nu de puține ori, colegi sau vecini mi-au pus porecle precum elefant, grasă, purcică”

13 ian. 2026, 11:30, Actualitate
Adina Buzatu a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut în trecut cu mâncarea. ”Nu de puține ori, colegi sau vecini mi-au pus porecle precum elefant, grasă, purcică”, a mărturisit aceasta.

Într-o postare pe care a făcut-o pe contul său de pe o rețea de socializare, Adina Buzatu a povestit despre problemele cu care s-a confruntat în trecut din cauza poftei de mâncare.  Vedeta a explicat că s-a ales cu diverse porecle din acest motiv.

”Când eram copil, mă plângeam constant de foame. Deși mâncam des și mult. Nu aveam o burtică, ci două, chiar trei. Nu eram obeză, dar nici candidată ideală pentru cursurile de balet. Nu de puține ori, colegi sau vecini mi-au pus porecle precum elefant, grasă, purcică. Spuse de copii care poate doreau să pară amuzanți sau interesanți. Nu cred că era răutate acolo. Mai degrabă, nu-și dădeau seama că, în timp ce căutau validarea altora, răneau la rândul lor. Provocau rușine și suferință care se pot întinde pe ani întregi. Uneori, pe o viață”, a mărturisit stilista.

”Mâncarea îmi plăcea teribil. Gustul, senzația. Dacă puteți să credeți, gemeam la masă de plăcere. Într-o tabără organizată de mătușa Sanda, sora mamei, la o plimbare, mă plângeam că mi-e foame. Mi-a spus zâmbind: „Mai ai puțină răbdare. Mâncăm la prânz. Mănânci ca să trăiești, nu trăiești ca să mănânci.” Eram copil. N-am înțeles mare lucru atunci.Mai târziu am înțeles”, a adăugat Adina Buzatu.

”Mult timp mi-am făcut rău printr-o relație nesănătoasă cu mâncarea. Un permanent yo-yo: ba mâncam prea mult, ba mă înfometam, convinsă că așa ajung la idealul de corp pe care societatea îl vinde ca o normă obligatorie. Și adevărul e că nu mâncarea era problema. Ci relația mea cu mine. Dezechilibrul nu vine din câteva kilograme în plus sau în minus. Vine din interior. Când reușești să găsești echilibrul, să te accepți, să te bucuri și să te iubești, lucrurile se așază natural, fără efort”, a încheiat aceasta.

Adina Buzatu are o fată

Adina Buzatu este cel mai cunoscut stilist român specializat în vestimentația masculină. În plan personal, vedeta are o fată care se numește Sara.

Sara a fost cerută în căsătorie, iar Adina Buzatu se pregătește să devină soacră mică.  Nunta Sarei cu Luca va avea loc anul acesta.

