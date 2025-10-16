Prima pagină » Actualitate » Adio, plăți cu cash. Regula intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și în România

Adio, plăți cu cash. Regula intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și în România

16 oct. 2025, 15:59, Actualitate
Adio, plăți cu cash. Regula intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și în România

Vești proaste de la 1 ianuarie 2027. Uniunea Europeană limitează plățile cu numerar. Preferatul multora pentru controlul direct asupra cheltuielilor și pentru confidențialitate, este tot mai restricționat.

Uniunea Europeană a decis impunerea clară a unei limite clare pentru plățile în bani lichizi, într-un efort de a combate spălarea de bani și finanțarea activităților ilegale. Noua regulă, care va intra în vigoare din 2027, marchează una dintre cele mai importante schimbări în politica financiară europeană din ultimii ani.

Plata cash ar putea să dispară de la 1 ianuarie 2027

Deși plățile digitale se extind mai rapid, mulți europeni rămân atașați de bancnote și monede. Potrivit unor sondaje recente, milioane de cetățeni preferă să achite cash, pentru că astfel gestionează mai bine bugetul și evită datoriile inutile. În plus, tranzacțiile în numerar nu lasă urme digitale, ceea ce oferă un sentimente de intimitate și siguranță.

Spălarea de bani prin tranzacții cash rămâne o problemă majoră la nivel global. Fondurile provenite din activități ilegale sunt astfel „curățate” prin cumpărături, investiții sau afaceri aparent legale, afectând încrederea în sistemele financiare.

Noua regulă va intra în vigoare în 2027 și face parte dintr-un pachet legislativ extins de combatere a spălării banilor. Deși limita de 10.000 de euro nu înseamnă dispariția numerarului, mulți cetățeni se tem că acesta este doar începutul unei tranziții spre o economie complet digitală. Oficialii europeni resping ideea, dar recunosc că vor să reducă dependența de banii cash.

Economiștii avertizează, însă, că o eventuală eliminare totală a numerarului ar avea consecințe serioase – mai ales în zonele rurale, unde plățile digitale sunt încă rare, sau pentru vârstnici, care preferă metodele tradiționale. În plus, renunțarea completă la numerar ar ridica probleme legate de confidențialitate și control financiar personal.

Recomandările autorului:

Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
A1
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Elliott Jaques, psihologul care a introdus termenul de criza vârstei mijlocii