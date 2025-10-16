Adio, plăți cu cash. Regula intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și în România

Vești proaste de la 1 ianuarie 2027. Uniunea Europeană limitează plățile cu numerar. Preferatul multora pentru controlul direct asupra cheltuielilor și pentru confidențialitate, este tot mai restricționat.

Uniunea Europeană a decis impunerea clară a unei limite clare pentru plățile în bani lichizi, într-un efort de a combate spălarea de bani și finanțarea activităților ilegale. Noua regulă, care va intra în vigoare din 2027, marchează una dintre cele mai importante schimbări în politica financiară europeană din ultimii ani.

Plata cash ar putea să dispară de la 1 ianuarie 2027

Deși plățile digitale se extind mai rapid, mulți europeni rămân atașați de bancnote și monede. Potrivit unor sondaje recente, milioane de cetățeni preferă să achite cash, pentru că astfel gestionează mai bine bugetul și evită datoriile inutile. În plus, tranzacțiile în numerar nu lasă urme digitale, ceea ce oferă un sentimente de intimitate și siguranță.

Spălarea de bani prin tranzacții cash rămâne o problemă majoră la nivel global. Fondurile provenite din activități ilegale sunt astfel „curățate” prin cumpărături, investiții sau afaceri aparent legale, afectând încrederea în sistemele financiare.

Noua regulă va intra în vigoare în 2027 și face parte dintr-un pachet legislativ extins de combatere a spălării banilor. Deși limita de 10.000 de euro nu înseamnă dispariția numerarului, mulți cetățeni se tem că acesta este doar începutul unei tranziții spre o economie complet digitală. Oficialii europeni resping ideea, dar recunosc că vor să reducă dependența de banii cash.

Economiștii avertizează, însă, că o eventuală eliminare totală a numerarului ar avea consecințe serioase – mai ales în zonele rurale, unde plățile digitale sunt încă rare, sau pentru vârstnici, care preferă metodele tradiționale. În plus, renunțarea completă la numerar ar ridica probleme legate de confidențialitate și control financiar personal.

