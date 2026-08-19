Un adolescent de 15 ani este cercetat pentru tentativă de omor după ce ar fi înjunghiat de două ori, în spate, un tânăr de 19 ani. Incidentul s-a petrecut în curtea Școlii Gimnaziale din localitatea Mavrodin, județul Teleorman.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, tânărul a fost înjunghiat luni seara, în jurul orei 21.50. Cei doi tineri se aflau în curtea Școlii Gimnaziale din Mavrodin, iar agresiunea ar fi avut loc pe fondul unei dispute anterioare.

Anchetatorii susțin că adolescentul de 15 ani l-ar fi atacat pe tânărul de 19 ani cu un cuțit tip briceag pe care îl avea asupra sa. Victima ar fi fost lovită de două ori în spate, în zona hemitoracelui stâng. Victima a fost operată de urgență, iar procurorii spun că rănile i-au pus viața tânărului de 19 ani în primejdie, arată Mediafax.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore

Adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore, iar miercuri, 19 august, procurorii au formulat propunere de arestare preventivă, înaintată judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Teleorman.