Copil de 15 ani, amenințat pe o stradă din Sectorul 5. Doi tineri au fost REȚINUȚI

Un minor de 15 ani, pasager într-un autoturism, a fost amenințat de doi tineri pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei, au anunțat polițiștii.

Incidentul a avut loc pe 16 septembrie, în jurul orei 00:00, pe fondul unor divergențe verbale între cele două grupuri. Cei doi agresori, în vârstă de 19 și 21 de ani, au coborât dintr-un alt autoturism și l-au amenințat pe copil.

Poliția Capitalei a intervenit după ce minorul a sesizat situația prin apel la 112. Cei doi tineri au fost identificați, audiați și reținuți pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați magistraților cu propuneri legale pentru infracțiunile de amenințare, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice.

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă un procedeu procesual reglementat de Codul de procedură penală, care are ca scop crearea cadrului necesar administrării probatoriului, neputând, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție,” se arată în comunicatul trimis de autorități.

Surse foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: