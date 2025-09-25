Adolescentul de 17 ani, acuzat că a trimis sute de amenințări școlilor și spitalelor, a fost REȚINUT. Ce urmează pentru suspect

Adolescentul de 17 ani, suspectat că a trimis în ultimele zile sute de amenințări școlilor, spitalelor, unităților de poliție și altor instituții, a fost reținut pentru 24 de ore.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus, joi, reținerea acestuia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist.

În urma cercetărilor, a reieșit faptul că, în datele de 21 și 23 septembrie, inculpatul împreună cu o minoră de 14 ani a transmis mai multe mesaje către un număr de aproximativ 1.000 de adrese de email aparținând unor instituții de învățământ, unități medicale, unități de poliție, posturi de televiziune și alte instituții de pe întreg teritoriul României.

Acestea proferau amenințări cu comiterea unor atacuri armate, în scopul creării de panică și intimidării populației prin producerea unui puternic impact psihologic.

În acest caz, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventive a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. După audierile inițiale, el a fost internat pentru o expertiză psihologică la Spitalul „Obregia„ din Capitală.

