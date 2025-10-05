În urmă cu zece ani, Comitetul de Investigații al Rusiei a redeschis ancheta privind uciderea țarului Nicolae al II-lea și a familiei sale în 1918, la insistențele Bisericii Ortodoxe Ruse. Anchetatorii federali au exhumat cadavrele Romanovilor – ultima familie conducătoare a Imperiului Rus – și au efectuat teste ADN suplimentare pentru a confirma autenticitatea rămășițelor lor.

Dinastia Romanov a fost a doua dinastie, după dinastia Rurik, și ultima dinastie imperială a Rusiei care a domnit din 1613 până în 1917.

Deși ancheta a concluzionat că aceste cadavre erau autentice, conducerea Bisericii Ortodoxe nu a recunoscut încă rezultatele. Istoricul Alexey Uvarov a abordat – într-un articol apărut pe site-ul publicației independente Meduza – circumstanțele execuției familiei Romanov și recuperarea rămășițelor lor și explică modul în care „adoratorii țarului” radicali au menținut vie disputa autenticității până în ziua de azi.

După ce țarul Nicolae al II-lea a fost detronat în martie 1917, soarta familiei imperiale Romanov a revenit Guvernului Provizoriu.

În mijlocul haosului revoluționar din Petrograd (acum Sankt Petersburg), noile autorități au plasat familia – Nicolae al II-lea, împărăteasa Alexandra Fiodorovna și cei cinci copii ai lor – în arest la domiciliu.

Aceștia au fost ținuți la o reședință regală din orașul apropiat Țarskoie Selo, chipurile pentru propria lor siguranță.

„Cu toate acestea, Guvernul Provizoriu se temea și de o contrarevoluție monarhistă și a căutat să izoleze familia Romanovi de susținătorii lor. Planul de a trimite familia regală în Regatul Unit a eșuat. Vărul primar al lui Nicolae al II-lea, regele George al V-lea, a renunțat la oferta de azil, temându-se de un scandal care ar întări sentimentele revoluționare pe plan intern. Guvernul Provizoriu i-a mutat apoi pe membrii familiei Romanov mai departe de capitală, în orașul siberian Tobolsk”, amintește Istoricul Alexey Uvarov.

Sovietul Regional Ural a decis ca și familia regală să fie executată

După ce bolșevicii au ajuns la putere în timpul Revoluției din Octombrie, Imperiul Rus a intrat în război civil. Pe măsură ce Armata Albă înainta în primăvara anului 1918, bolșevicii au considerat Tobolskul prea periculos și au mutat familia regală în Casa Ipatiev, o vilă din Ekaterinburg.

Romanovii au fost supuși unor condiții și mai restrictive, inclusiv o securitate sporită, percheziții regulate și o comunicare extrem de limitată cu lumea exterioară.

Deși, inițial, bolșevicii plănuiseră să organizeze un proces public al lui Nicolae al II-lea , războiul a făcut acest lucru imposibil.

În vara anului 1918, bolșevicii au ucis alți doi membri ai dinastiei Romanov : fratele cel mai mic al țarului, Marele Duce Mihail Alexandrovici, și sora țarinei, Marea Ducesă Elisabeta Fiodorovna.

Odată cu deteriorarea situației militare, Sovietul Regional Ural a decis ca și familia regală să fie executată.

În noaptea de 16 spre 17 iulie, Romanovii și cei patru servitori rămași au fost treziți sub pretextul unei evacuări și duși într-o cameră din subsol. Comandantul Casei Ipatiev, revoluționarul bolșevic Iakov Iurovski, a citit apoi cu voce tare ordinul de execuție. Călăii au început imediat să tragă fără discriminare, ucigându-i pe Nicolae și Alexandra. Apoi i-au ucis pe copiii familiei Romanov și pe servitori.

În încercarea de a-și acoperi urmele, oamenii lui Iurovski au dus ilegal cadavrele într-o pădure din apropiere, unde le-au dezbrăcat bijuteriile și le-au ars hainele. Cadavrele au fost aruncate într-un puț de mină și stropite cu acid, iar rămășițele desfigurate au fost înhumate într-un alt loc.

Cartea „Uciderea familiei imperiale”, bază pentru investigațiile ulterioare

După ce Armata Albă a cucerit Ekaterinburgul pe 25 iulie, noile autorități au decis să investigheze tragedia și au deschis o anchetă privind uciderea țarului.

Investigatorul Nikolai Sokolov, numit să conducă această comisie în februarie 1919, a reușit să adune sute de mărturii și o multitudine de dovezi materiale (inclusiv o serie de bunuri ale Romanovilor, gloanțe, probe de sol și cenușă).

Cu toate acestea, echipa lui Sokolov nu a reușit să localizeze rămășițele.

Investigatorul principal a concluzionat că bolșevicii au împușcat întreaga familie regală, le-au dezmembrat corpurile, le-au acoperit cu acid și apoi le-au ars. Prin urmare, în opinia sa, căutarea rămășițelor lor era inutilă.

Pe măsură ce bolșevicii se apropiau de Ekaterinburg, Sokolov a fugit în Franța, luând cu el materialele cazului pentru a-și putea continua ancheta în exil.

Descoperirile sale, publicate într-o carte din 1925 intitulată „Uciderea familiei imperiale”, aveau să servească drept bază pentru investigațiile ulterioare. Și, deși descoperirea rămășițelor Romanovilor a infirmat ulterior unele dintre teoriile lui Sokolov, dovezile pe care le-a adunat sunt încă cele mai importante în cazul crimei, notează istoricul Alexey Uvarov.

„Mulți emigranți și preoți monarhiști nu credeau că Romanovii erau morți”

După uciderea lui Nicolae al II-lea și a familiei sale, aproximativ 200 de impostori au ieșit la iveală, pretinzând că sunt Romanovi, care au scăpat în mod miraculos de la execuție.

În majoritatea cazurilor, aceștia s-au dat drept unul dintre copii. Poate cea mai faimoasă dintre acești impostori a fost Anna Anderson, care, începând cu anii 1920, a pretins că este Marea Ducesă Anastasia.

Afirmația lui Anderson a fost susținută mult timp de un segment al comunității emigranților ruși și a făcut chiar obiectul unui proces.

Testele ADN aveau să dovedească ulterior că nu era rudă cu Romanovii.

Cu toate acestea, mitul conform căruia Anastasia ar fi supraviețuit a inspirat cărți, documentare și filme, inclusiv drama istorică din 1956, Anastasia, cu Ingrid Bergman în rol principal, și aclamatul musical de animație din 1997 cu același nume.

Începând cu anii 1920, mitul familiei imperiale „martizate” a început să prindă contur în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei, o sectă independentă de facto înființată de episcopi emigranți. Până în anii 1930, apelurile de canonizare a Romanovilor uciși deveniseră din ce în ce mai frecvente. Cu toate acestea, ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei nu se grăbeau să-i declare sfinți.

Mitropolitul Antonie, care a condus biserica între 1920 și 1936, a considerat acest pas prematur, în principal din cauza lipsei de „moaște nestricate”.

Mulți emigranți și preoți monarhiști nu credeau că Romanovii erau morți și au continuat să se roage pentru sănătatea familiei imperiale. Mai mult, Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Rusiei a evitat mult timp efectuarea canonizărilor pentru a nu părea o biserică separată, izolată de credincioșii din Rusia bolșevică.

Cele 9 cadavre descoperite

Cineastul sovietic Gelii Ryabov și istoricul amator Alexander Avdonin au descoperit în sfârșit locul unde se află rămășițele familiei imperiale.

Cei doi au recuperat două cranii de la fața locului, pe care Riabov a încercat să le ducă ilegal la Moscova în speranța că vor fi analizate în secret. Cu toate acestea, acest lucru s-a dovedit imposibil și au reîngropat oasele în 1980.

Descoperirea lor a rămas secretă până în 1989, când Riabov a publicat un articol despre aceasta în ziarul Moskovskie Novosti. În 1991, Ministerul de Interne sovietic a ordonat o excavare a sitului, care a scos la iveală nouă cadavre. Autoritățile au lansat apoi o anchetă oficială, care a inclus analize criminalistice și testare ADN a rămășițelor.

În urma prăbușirii Uniunii Sovietice, o comisie guvernamentală condusă de viceprim-ministrul rus Boris Nemțov a declarat că cele nouă cadavre găsite aparțineau lui Nicolae al II-lea, împărătesei Alexandra, a trei dintre fiicele lor și celor patru servitori.

Patriarhia Moscovei a continuat să amâne decizia de recunoaștere a rămășițelor familiei imperiale

Dezbaterea din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse privind autenticitatea rămășițelor Romanovilor continuă și în ziua de azi. Într-adevăr, Patriarhia Moscovei nu le-a recunoscut încă oficial ca fiind autentice.

Patriarhia Moscovei a dezbătut motivele și ritul prin care familia imperială trebuia glorificată pe parcursul anilor `90.

O Comisie Sinodală a fost însărcinată cu studierea vieților și ultimelor luni ale Romanovilor, a scrisorilor de la credincioși și a relatărilor despre venerație și miracole.

În același timp, conducerea bisericii a subliniat că scopul lor nu era «reabilitarea monarhiei», ci mai degrabă afirmarea faptului că, în timpul închisorii, familia Romanov a întruchipat virtuțile creștine – și anume blândețea, răbdarea și disponibilitatea de a accepta moartea fără amărăciune.

Cu toate acestea, Patriarhia Moscovei a continuat să amâne decizia de recunoaștere a rămășițelor familiei imperiale ca fiind autentice, de teama de a intra în conflict cu „adoratorii țarului” și alți credincioși conservatori, care susțin că bolșevicii au distrus complet trupurile Romanovilor în 1918 și că rămășițele recuperate sunt false.

Chiar dacă o comisie bisericească a fost implicată în ancheta din 2015, Biserica Ortodoxă Rusă a continuat să insiste asupra unor verificări suplimentare și asupra necesității de a desfășura propria anchetă.

Adoratorii țarului (sau „tsarebozhniki”, cum sunt numiți în rusă) urmează o doctrină radicală care îl prezintă pe Nicolae al II-lea drept „mântuitor” – o idee care a apărut în cercurile emigranților ruși la scurt timp după execuția Romanovilor.

Publicațiile monarhiste susțineau că Nicolae al II-lea fusese sacrificat din cauza trădării poporului rus, iar liturghia Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei întărea ideea că familia imperială suferise pentru că a fost martoră la adevărul lui Dumnezeu, explică istoricul Alexey Uvarov.

Venerarea lui Nicolae al II-lea

La începutul anilor 2000, credincioșii țarului s-au opus introducerii numerelor de identificare personală în Rusia, considerându-le „numărul fiarei” și un vestitor al apocalipsei.

De asemenea, au căutat să-și înființeze propriile „biserici țariste” în afara tradiției canonice ortodoxe. Între timp, Patriarhia Moscovei a condamnat ideea de „cult al țarului”, considerând în repetate rânduri comparațiile dintre Nicolae al II-lea și Iisus Hristos inacceptabile din punct de vedere teologic și „ritul pocăinței naționale” dăunător din punct de vedere spiritual.

În Rusia de astăzi, mai scrie istoricul Alexey Uvarov , tsarebozhniki formează o serie de grupuri și mișcări fragmentate, dar destul de proeminente.

În ultimii ani, unul dintre cei mai influenți predicatori a fost Serghii Romanov, un preot disident care s-a rupt de Biserica Ortodoxă Rusă din cauza opiniilor sale radicale asupra pandemiei de coronavirus.

Romanov a fost destituit și excomunicat în iulie 2020, după ce a ocupat o mănăstire de femei din afara orașului Ekaterinburg.

Forțele de securitate ruse au luat cu asalt mănăstirea și, ulterior, l-au arestat pe Romanov.

Acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru mai multe acuzații penale, inclusiv incitare la ură.

Natalia Poklonskaia, fosta procuroare numită de Rusia în Crimeea și fostă deputată în Dumei de Stat, este, de asemenea, asociată cu mișcarea care îl venerează pe țarul Nicolae al II-lea.

În timpul carierei sale politice, Poklonskaia a făcut din venerarea lui Nicolae al II-lea o piatră de temelie a imaginii sale și a condus o campanie împotriva filmului Matilda din 2017 , din motive religioase, susținând că acesta insultă memoria „sfântului țar”.

Cu toate acestea, Poklonskaia s-a distanțat ulterior de tsarebozhniki. În 2024, a îmbrățișat pe deplin neopăgânismul, provocând o reacție puternică din partea Bisericii Ortodoxe Ruse”, încheie istoricul Alexey Uvarov articolul publicat de publicația independentă Medusa.

RECOMANDAREA AUTORULUI: