În urmă cu zece ani, Comitetul de Investigații al Rusiei a redeschis ancheta privind uciderea țarului Nicolae al II-lea și a familiei sale în 1918, la insistențele Bisericii Ortodoxe Ruse. Anchetatorii federali au exhumat cadavrele Romanovilor – ultima familie conducătoare a Imperiului Rus – și au efectuat teste ADN suplimentare pentru a confirma autenticitatea rămășițelor lor.
Dinastia Romanov a fost a doua dinastie, după dinastia Rurik, și ultima dinastie imperială a Rusiei care a domnit din 1613 până în 1917.
Deși ancheta a concluzionat că aceste cadavre erau autentice, conducerea Bisericii Ortodoxe nu a recunoscut încă rezultatele. Istoricul Alexey Uvarov a abordat – într-un articol apărut pe site-ul publicației independente Meduza – circumstanțele execuției familiei Romanov și recuperarea rămășițelor lor și explică modul în care „adoratorii țarului” radicali au menținut vie disputa autenticității până în ziua de azi.
„Cu toate acestea, Guvernul Provizoriu se temea și de o contrarevoluție monarhistă și a căutat să izoleze familia Romanovi de susținătorii lor. Planul de a trimite familia regală în Regatul Unit a eșuat. Vărul primar al lui Nicolae al II-lea, regele George al V-lea, a renunțat la oferta de azil, temându-se de un scandal care ar întări sentimentele revoluționare pe plan intern. Guvernul Provizoriu i-a mutat apoi pe membrii familiei Romanov mai departe de capitală, în orașul siberian Tobolsk”, amintește Istoricul Alexey Uvarov.
După ce bolșevicii au ajuns la putere în timpul Revoluției din Octombrie, Imperiul Rus a intrat în război civil. Pe măsură ce Armata Albă înainta în primăvara anului 1918, bolșevicii au considerat Tobolskul prea periculos și au mutat familia regală în Casa Ipatiev, o vilă din Ekaterinburg.
Romanovii au fost supuși unor condiții și mai restrictive, inclusiv o securitate sporită, percheziții regulate și o comunicare extrem de limitată cu lumea exterioară.
În noaptea de 16 spre 17 iulie, Romanovii și cei patru servitori rămași au fost treziți sub pretextul unei evacuări și duși într-o cameră din subsol. Comandantul Casei Ipatiev, revoluționarul bolșevic Iakov Iurovski, a citit apoi cu voce tare ordinul de execuție. Călăii au început imediat să tragă fără discriminare, ucigându-i pe Nicolae și Alexandra. Apoi i-au ucis pe copiii familiei Romanov și pe servitori.
În încercarea de a-și acoperi urmele, oamenii lui Iurovski au dus ilegal cadavrele într-o pădure din apropiere, unde le-au dezbrăcat bijuteriile și le-au ars hainele. Cadavrele au fost aruncate într-un puț de mină și stropite cu acid, iar rămășițele desfigurate au fost înhumate într-un alt loc.
După ce Armata Albă a cucerit Ekaterinburgul pe 25 iulie, noile autorități au decis să investigheze tragedia și au deschis o anchetă privind uciderea țarului.
Investigatorul Nikolai Sokolov, numit să conducă această comisie în februarie 1919, a reușit să adune sute de mărturii și o multitudine de dovezi materiale (inclusiv o serie de bunuri ale Romanovilor, gloanțe, probe de sol și cenușă).
Descoperirile sale, publicate într-o carte din 1925 intitulată „Uciderea familiei imperiale”, aveau să servească drept bază pentru investigațiile ulterioare. Și, deși descoperirea rămășițelor Romanovilor a infirmat ulterior unele dintre teoriile lui Sokolov, dovezile pe care le-a adunat sunt încă cele mai importante în cazul crimei, notează istoricul Alexey Uvarov.
După uciderea lui Nicolae al II-lea și a familiei sale, aproximativ 200 de impostori au ieșit la iveală, pretinzând că sunt Romanovi, care au scăpat în mod miraculos de la execuție.
În majoritatea cazurilor, aceștia s-au dat drept unul dintre copii. Poate cea mai faimoasă dintre acești impostori a fost Anna Anderson, care, începând cu anii 1920, a pretins că este Marea Ducesă Anastasia.
Începând cu anii 1920, mitul familiei imperiale „martizate” a început să prindă contur în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei, o sectă independentă de facto înființată de episcopi emigranți. Până în anii 1930, apelurile de canonizare a Romanovilor uciși deveniseră din ce în ce mai frecvente. Cu toate acestea, ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei nu se grăbeau să-i declare sfinți.
Mitropolitul Antonie, care a condus biserica între 1920 și 1936, a considerat acest pas prematur, în principal din cauza lipsei de „moaște nestricate”.
Mulți emigranți și preoți monarhiști nu credeau că Romanovii erau morți și au continuat să se roage pentru sănătatea familiei imperiale. Mai mult, Biserica Ortodoxă Rusă din Afara Rusiei a evitat mult timp efectuarea canonizărilor pentru a nu părea o biserică separată, izolată de credincioșii din Rusia bolșevică.
Cineastul sovietic Gelii Ryabov și istoricul amator Alexander Avdonin au descoperit în sfârșit locul unde se află rămășițele familiei imperiale.
Cei doi au recuperat două cranii de la fața locului, pe care Riabov a încercat să le ducă ilegal la Moscova în speranța că vor fi analizate în secret. Cu toate acestea, acest lucru s-a dovedit imposibil și au reîngropat oasele în 1980.
Descoperirea lor a rămas secretă până în 1989, când Riabov a publicat un articol despre aceasta în ziarul Moskovskie Novosti. În 1991, Ministerul de Interne sovietic a ordonat o excavare a sitului, care a scos la iveală nouă cadavre. Autoritățile au lansat apoi o anchetă oficială, care a inclus analize criminalistice și testare ADN a rămășițelor.
În urma prăbușirii Uniunii Sovietice, o comisie guvernamentală condusă de viceprim-ministrul rus Boris Nemțov a declarat că cele nouă cadavre găsite aparțineau lui Nicolae al II-lea, împărătesei Alexandra, a trei dintre fiicele lor și celor patru servitori.
Dezbaterea din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse privind autenticitatea rămășițelor Romanovilor continuă și în ziua de azi. Într-adevăr, Patriarhia Moscovei nu le-a recunoscut încă oficial ca fiind autentice.
Cu toate acestea, Patriarhia Moscovei a continuat să amâne decizia de recunoaștere a rămășițelor familiei imperiale ca fiind autentice, de teama de a intra în conflict cu „adoratorii țarului” și alți credincioși conservatori, care susțin că bolșevicii au distrus complet trupurile Romanovilor în 1918 și că rămășițele recuperate sunt false.
Adoratorii țarului (sau „tsarebozhniki”, cum sunt numiți în rusă) urmează o doctrină radicală care îl prezintă pe Nicolae al II-lea drept „mântuitor” – o idee care a apărut în cercurile emigranților ruși la scurt timp după execuția Romanovilor.
Publicațiile monarhiste susțineau că Nicolae al II-lea fusese sacrificat din cauza trădării poporului rus, iar liturghia Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei întărea ideea că familia imperială suferise pentru că a fost martoră la adevărul lui Dumnezeu, explică istoricul Alexey Uvarov.
La începutul anilor 2000, credincioșii țarului s-au opus introducerii numerelor de identificare personală în Rusia, considerându-le „numărul fiarei” și un vestitor al apocalipsei.
De asemenea, au căutat să-și înființeze propriile „biserici țariste” în afara tradiției canonice ortodoxe. Între timp, Patriarhia Moscovei a condamnat ideea de „cult al țarului”, considerând în repetate rânduri comparațiile dintre Nicolae al II-lea și Iisus Hristos inacceptabile din punct de vedere teologic și „ritul pocăinței naționale” dăunător din punct de vedere spiritual.
Natalia Poklonskaia, fosta procuroare numită de Rusia în Crimeea și fostă deputată în Dumei de Stat, este, de asemenea, asociată cu mișcarea care îl venerează pe țarul Nicolae al II-lea.
În timpul carierei sale politice, Poklonskaia a făcut din venerarea lui Nicolae al II-lea o piatră de temelie a imaginii sale și a condus o campanie împotriva filmului Matilda din 2017 , din motive religioase, susținând că acesta insultă memoria „sfântului țar”.
Cu toate acestea, Poklonskaia s-a distanțat ulterior de tsarebozhniki. În 2024, a îmbrățișat pe deplin neopăgânismul, provocând o reacție puternică din partea Bisericii Ortodoxe Ruse”, încheie istoricul Alexey Uvarov articolul publicat de publicația independentă Medusa.
