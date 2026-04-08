Adrian Câciu critică „înghețarea” prețurilor la pompă și lipsa de reacție a premierului Ilie Bolojan

Bianca Dogaru
Adrian Câciu critică „înghețarea” prețurilor la pompă și lipsa de reacție a premierului Ilie Bolojan

Adrian Câciu acuză companiile petroliere de speculă și critică lipsa de reacție a premierului Ilie Bolojan, în contextul în care prețul barilului de petrol a scăzut semnificativ pe piețele internaționale.

Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Câciu a atras atenția asupra unui dezechilibru economic major. Acesta a subliniat că, deși prețul barilului de petrol a scăzut cu 20 de dolari, prețurile carburanților au rămas blocate.

„Vă rog să mă anunțati și pe mine când a devenit prețul la motorină 9,2 lei. Pardon, daca iau în calcul si reducerea accizei, sa ma anunțati când a devenit 8,9 lei! Nu de alta, dar barilul e 92 de USD. A scăzut cu 20 de dolari! Prețul la pompă, în România, a înghețat!”

„Cât timp Bolojan nu are curaj să se lupte cu speculanții nu există speranță!”

Câciu a criticat dur comportamentul companiilor din domeniu, despre care afirmă că aplică scumpiri instantanee atunci când petrolul crește, dar „uită” să scadă prețurile la pompă în situația inversă. De asemenea, acesta consideră că Ilie Bolojan nu are curajul necesar pentru a interveni împotriva speculațiilor.

„Iar au uitat petroliștii de pe la noi regula bunului simț economic? Sau ei o aplică, instant, doar când creste pretul barilului și umfla prețul la pompă? Și uită să mai scadă prețul la pompă când scade prețul barilului! Realitatea este că specula rămâne! Pe banii românilor! Eh, nu mai zic despre benzină ca ar trebui sa fie 8,2 lei. Nu am nici o așteptare! Cât timp Bolojan nu are curaj să se lupte cu speculanții nu există speranță!”

