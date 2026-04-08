Israelul bombardează Libanul și după ce Hezbollah a anunțat că își suspendă atacurile. Cel puțin 100 de morți și răniți. Apelul premierului libanez
Galerie Foto 4

Israelul a lansat, miercuri, cele mai violente atacuri asupra Libanului de la izbucnirea conflictului cu Hezbollah, luna trecută, chiar dacă gruparea aliniată Iranului a anunțat că și-a suspendat atacurile asupra nordului Israelului și asupra trupelor israeliene din Liban, în cadrul unui armistițiu de două săptămâni convenit între SUA și Iran.

Sursă foto: X/ @UNHCRLebanon

Potrivit Reuters, o serie de explozii consecutive au zguduit Beirutul, acoperind capitala cu un nor de fum, în timp ce armata israeliană a anunțat că a lansat cel mai amplu atac coordonat din acest război. Potrivit surselor militare, au fost vizate peste 100 de centre de comandă și obiective militare ale Hezbollahului în Beirut, Valea Bekaa și sudul Libanului.

Cel puțin 100 de morți și răniți în Liban, în urma atacurilor israeliene

Conform Ministerului Sănătății din Liban, atacurile de miercuri au provocat zeci de morți și sute de răniți. La Beirut, oameni însângerați și răniți și-au abandonat mașinile pe șosele și s-au îndreptat spre cel mai apropiat spital, au relatat martorii Reuters.

Prim-ministrul libanez face apel la „prietenii Libanului”

În urma atacurilor care au ucis zeci de persoane în Liban, prim-ministrul Nawaf Salam a făcut apel la „prietenii Libanului” să intervină pentru a opri aceste atacuri.

„Toți prietenii Libanului sunt chemați să ne vină în ajutor pentru a opri aceste atacuri prin toate mijloacele”, a spus el într-un comunicat.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, în cursul nopții, că armistițiul care dintre SUA și Israel împotriva Iranului, început în urmă cu șase săptămâni, nu se aplică Libanului, iar armata israeliană a afirmat că operațiunile împotriva Hezbollahului din această țară vor continua.

„Luptele din Liban continuă, iar armistițiul nu include Libanul”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, într-un comunicat. Ministrul apărării, Israel Katz, a afirmat că Israelul a dat cea mai puternică lovitură concentrată asupra Hezbollahului de la operațiunea din septembrie 2024, care a provocat explozia a mii de pagere ale grupării.

Lupte Hezbollah-Israel

Conflictul din Liban a izbucnit pe 2 martie, la scurt timp după ce Statele Unite și Israelul au demarat campania militară împotriva Iranului pe 28 februarie, când Hezbollah a lansat atacuri asupra pozițiilor israeliene. Acest lucru a determinat o campanie aeriană și terestră israeliană de amploare în sudul Libanului, în Valea Bekaa și în suburbiile sudice ale Beirutului.

Săptămâna trecută, Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, a declarat că armata Israelului intenționează să ocupe permanent teritorii din sudul Libanului chiar și după încheierea războiului cu Hezbollah. Într-o declarație video, Katz a spus că plănuiește crearea unei zone tampon permanente de securitate în interiorul teritoriului libanez. Zona de securitate permanentă ar urma să fie extinsă până la râul Litani. Katz a declarat că rezidenții libanezi nu vor mai fi lăsați să se întoarcă la casele lor.

Mai exact, 600.000 de libanezi, evacuați în nordul țării, nu vor mai avea permisiunea să se întoarcă la locuințele lor de la sud de râul Litani.

Toate casele din satele de lângă frontiera cu Liban vor fi distruse, Israel aplicând modelul din Rafah și Beit Hanoun în Fâșia Gaza, cu scopul de a îndepărta amenințările teroriste la adresa locuitorilor israelieni din nordul țării, a precizat ministrul, potrivit Reuters.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Soluția extremă găsită de un francez pentru a scăpa de o familie de români care îi ocupa abuziv clădirea. Încercase toate metodele legale de evacuare
Cele mai noi

Trimite acest link pe