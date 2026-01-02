Adrian Enache face mărturisiri dureroase. ”Cântam și râdeam cu oamenii, iar când mă duceam în spatele cortinei, plângeam”

Cântărețul Adrian Enache, în vârstă de 59 de ani, a făcut mărturisiri dureroase despre momentul când tatăl său a încetat din viață.



Adrian Enache a trecut printr-un moment extrem de dureros în urmă cu câțiva ani, când tatăl său a încetat din viață.

În ziua în care părintele lui s-a stins, artistul a fost nevoit să urce pe scenă pentru a susține un spectacol, după cum a mărturisit într-un interviu pentru Știrile Antena Stars.

Adrian Enache face mărturisiri dureroase. ”Cu zece minute înainte, de durere și de cât am plâns, nu puteam să scot un cuvânt”

”L-am pierdut pe tatăl meu într-o zi de vară, a murit cu ochii uitându-se la emisiunea mea. Eu îl întrebam pe Ionuț Dolănescu, atunci, de unde are vocea aceea așa frumoasă: ori de la Maria Ciobanu, ori de la Ion Dolănescu, iar el a spus că de la amândoi. Iar eu i-am spus, după aceea, că și eu am vocea de la tatăl meu. Tata a văzut această imagine și a închis ochii, fericit, după care, în acea seară, eu am avut spectacol… două ore de show-uri, cu melodii din toate generațiile.

Cu zece minute înainte, de durere și de cât am plâns, nu puteam să scot un cuvânt. Tata a fost lângă mine, m-am rugat la Bunul Dumnezeu și, după zece minute, am avut o voce cristalină. Nu știu ce s-a întâmplat, poate un miracol. Mergeam pe scenă, cântam și râdeam cu oamenii, iar când mă duceam în spatele cortinei, plângeam”, a declarat Adrian Enache, potrivit spynews.ro.

”Am știut că pot continua pe scenă să prezint spectacolul pentru că a apărut tatăl meu. Mi-a apărut așa, când am închis ochii și m-am rugat la Bunul Dumnezeu să continui, și mi-am spus: «Poți, pentru că m-ai obișnuit să fii cel mai bun și poți și astăzi». Și am reușit. Îmi dau lacrimile când vorbesc despre acest lucru. Nu îmi doresc alt scenariu. Este cel mai frumos scenariu pe care mi l-au oferit viața și Dumnezeu. Știu că tatăl meu este acolo sus, undeva, mă veghează și este foarte mândru de ceea ce fac”, a mai spus artistul.

Adrian Enache formează un cuplu cu Iuliana Marciuc

Adrian Enache este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din showbiz-ul autohton. Acesta are o carieră impresionantă în spate.

În plan sentimental, Adrian Enache trăiește o poveste de dragoste de foarte mulți ani cu prezentatoarea de televiziune Iuliana Marciuc, împreună cu care are un băiat, David. Adrian Enache mai are o fiică, Diana, din căsnicia anterioară, cu Corina.

În data de 27 septembrie 2023, Adrian Enache a devenit bunic, după ce fiica sa, Diana, a născut. Artista a adus pe lume o fetiță, Maria, fruct al relației cu Ionuț Vîntu.