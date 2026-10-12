Adrian Porumboiu, dat în judecată de fostul ministru al agriculturii pentru că l-a făcut „șpăgar”. Daniel Constantin îi cere exact cât susține acesta că ar fi fost șpaga cerută: 200.000 de euro

Omul de afaceri Adrian Porumboiu a fost chemat la Tribunalul Ilfov, la un proces de calomnie intentat de fostul ministru al Agriculturii din Guvernul Ponta, Daniel Constantin, supărat că fostul finanțator al FC Vaslui a spus că acesta i-a cerut șpagă, scrie vremeanoua.ro.

Ironia este, spune Porumboiu, că Daniel Constantin îi cere daune morale exact cât ar fi fost presupusa șpagă: 200.000 de euro.

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„Am în față cererea de chemare în judecată, care, în primul punct cere ca un complet de judecată să mă oblige la plata sumei de 200.000 de euro. Pare hazoasă această cifră, pentru că este exact suma pe care el mi-a cerut-o înainte de a fi sancționat Comcereal (n.r. fosta firmă a lui Adrian Porumboiu, acum în lichidare) cu aproape 17 milioane de euro. Este o șpagă prin justiție”, a declarat Porumboiu.

Fostul mare arbitru internațional spune că neachitând această sumă s-a ales acum 11 ani, cu o amendă uriașă din partea APIA, de 17 milioane de euro, care a însemnat atunci subvenția pe patru ani de zile pe care fostul său grupul de firme, Racova – Com-Agro-Pan le primea pentru culturile sale vegetale și producția de lapte. Cum amenda a venit imediat și cu executarea silită a companiilor, Porumboiu recunoaște că această uriașă sancțiune a fost factorul declanșator care a produs o reacție în lanț și a dus la insolvența companiilor sale.

„Când vine o treabă din asta, pur și simplu te pune în cap ca firmă. Acela a fost momentul în care s-au rupt toate siguranțele la firmele mele”.

Porumboiu a contestat în instanță această sancțiune și după 6 ani de procese a câștigat. Dar sumele respective, 17 milioane de euro cu tot cu dobânzi și penalități, au ajuns la lichidatori.

Acum, după 11 ani de la această amendă și după ce s-a trezit dat în judecată de Constantin, omul de afaceri a concluzionat: „șpăgari au fost, șpăgari sunt, șpăgari vor fi în cei care administrează țara asta”.

Procesul intentat de Daniel Constantin lui Adrian Porumboiu nu se judecă la Vaslui, ci la Ilfov, acolo unde are domiciliu fostul ministru.

Porumboiu nu este mulțumit de acest lucru. „Cică nu știau ( n.r.avocații lui Daniel Constantin) unde am domiciliu, când eu de 52 de ani sunt în Vaslui și știe toată România”

Adrian Porumboiu a mai spus și cum a cerut presupusa șpagă Daniel Constantin: „Eu am relatat și relatez și acum, pentru cei care nu știu subiectul în întregime, că nu i-am dat acei 200.000 de euro pe care mi i-a cerut printr-un intermediar. Acela s-a prezentat la mine, ca fiind angajat al clubului pe care îl patronam la vremea respectivă, și mi-a spus că este un fost coleg de bancă, au fost la aceeași școală cu numitul ăsta, fost ministru al Agriculturii. Decizia mea a fost una radicală și fulgerătoare. L-am scos din lot. Din acel moment n-a mai contat la club, chiar dacă era un portar bun, cu care am avut o relație foarte bună până atunci. Eu am crezut atunci că face o scenă, să trimită pe cineva de la servicii (n.r. SRI – atunci anchetele DNA se făceau pe baza interceptărilor acestui serviciu secret de informații) și să mă verifice dacă intru într-un joc din de genul acesta. Și atunci am luat decizia să-l scot din lot și s-a terminat povestea. O să prezint în instanță cu martori de la club, că l-am dat afară și s-a antrenat la Zăpodeni, unde aveam un teren de atrenament”.

Întrebat de ce i-a cerut 200.000 de euro daune morale, Porumboiu a spus: „Ca să spicuim din cererea de chemare în judecată, sunt niște aberații: că sunt acuzații defăimătoare, grav prejudiciabile pentru onoarea și demnitatea lui. Care dracului onoare și demnitate ai tu, băi, pungașule? Ai cerut șpagă printr-un intermediar? Eu nu puteam să inventez un asemenea scenariu. Ai cerut 200.000 de euro!”.

Porumboiu, intrigat că Daniel Constantin a fost pus șef la o agenție guvernamentală

Porumboiu consideră că e nedrept ca un „șpăgar”, cum îl numește el pe Daniel Constantin, face carieră în politică în continuare: „Păi suma de 200.000 de euro era suma pentru care eu am făcut atâta sforăială, să zic așa, inutilă. Eu am spus și rămân la varianta că este un șpăgar, dar între timp, Guvernul României l-a abilitat să conducă Autoritatea Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE). Cred că numele instituției nu vine de la arici. Arici avea la buzunar, dar din banii altora. Vă dați seama unde a ajuns să conducă individul ăsta? Mă poartă pe drumuri după ce eu am relatat și am informat public ce s-a întâmplat cu acea sancțiune care este unică, că, în fond, această sancțiune a fost spulberată de instanțele din România și fac o precizare, când spun la instanțe, mă refer la Curtea de Apel Iași și la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că subiectul este vechi. Are de acum 11 ani de când s-a dat acea decizie (n.r. amenda de 17 milioane de euro), cu niște bulversări inimaginabile la nivelul grupului meu de firme și pare incredibil să crezi că un individ cum este el a fost numit vremelnic și poate să mai revină în atenția generală și să treacă într-o poziție guvernamentală. Păi s-a întâmplat treaba asta”.

Porumboiu: „N-am dat acea taxă de supraviețuire. Unul a dat-o și a ajuns viceprim-ministru. Puteam să dau și eu!”

„Adică lucrurile sunt relevante, dar atât de urât mirositoare, încât noi vorbim de un politician, pe care actualul președinte al PNL-ului și actualul prim-ministru îl promovează. Bă, dar nu sunt atâția oameni tineri, nu? Sunt oameni de specialitate buni și tu ai ajuns la Daniel Constantin? Meseria lui și calificarea lui e doar de zootehnist. Așa a venit la firma noastră, Comcereal, să ne amendeze și eu spun că ferma noastră de vaci, fără să fiu modest, era una dintre cele mai frumoase și mai cochete ferme de vaci din România. Cu muzică, cu tot ceea ce trebuie și vacile creșteau în niște condiții excepționale. Și au venit ei, pe o temă de ecocondiționalitate, că nu știu ce a trecut în fișă că nu-i în regulă, ca să vadă două doamne care lucrau la UE, ca ei fac treabă. Îmi pare rău că am crezut în primul ministru Bolojan și am apreciat că este un om de o onestitate care nu poate să fie pusă la îndoială. Dar dacă tu încadrezi într-o funcție importantă un trepăduș din ăsta, care a trecut de acolo până acolo, pe la partide și care știa că a cerut bani, atunci ce să mai spui? Eu nu eram nebun să zic că mi-a cerut bani așa, din senin. Ei ce caută acum? Să-l scoată basma curată ! Deci, se fac toate eforturile prin instanță ca să se spună că tot ce a zis Porumboiu nu-i adevărat! Și să se spună că adevăratul om corect de business și de politician pe care trebuie să ne bazăm, noi românii, e Daniel Constantin”, a mai spus Porumboiu.

Porumboiu spune că se încearcă operațiunea de albire a lui Daniel Constantin

Adrian Porumboiu crede că Daniel Constantin încearcă prin intermediul instanțelor de judecată să-și spele imaginea de „șpăgar”. „S-a judecat prima dată excepția necompetenței teritoriale la Tribunalul Ilfov. Procesul trebuia să fie la Vaslui. Avocatul a ridicat această excepție. Nu s-a aprobat din start, pentru că acolo cică își are el domicilul acum. Și problema e un pic așa… mai complicată. Că vezi, Doamne, vrea neapărat ca cineva sau guvernul actual să-i spele imaginea unui șpăgar”.