Doi cunoscuți interpreți de muzică lăutărească ale căror nume se regăsesc și în dosarul Cămătarilor ar fi fost ținta temuților motocicliști Hells Angels. Cei doi ar fi primit unele interdicții legate de localurile în care pot cânta atunci când sunt angajați de persoane care organizează petreceri în țări ale Uniunii Europene.

Andrei Velcu alias Tzancă Uraganu și Costel Costache, zis Biju, sunt doi dintre cei mai apreciați lăutari de pe piața muzicii de petrecere din România. Numle lor apar în dosarul Cămătarilor, unde, spun procurorii DIICOT, ar fi fost victimele unor presupuse infracțiuni de șantaj.

Surse din mediul artistic au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că cei doi ar fi fost abordați, în secret, de unii dintre membrii de top ai organizației Hells Angels România, care l-ar fi trasat unele interdicții pe care le-ar avea atunci când sunt chemați să cânte în străinătate.

Sursele citate au afirmat că membri români ai motocicliștilor Hells Angels le-ar fi comunicat celor doi interpreți de muzică lăutărească faptul că, dacă sunt angajați să susțină concerte pe teritoriul Elveției, nu pot cânta decât în localurile controlate sau agreate de Hells Angels.

Tzancă Uraganu neagă că a fost șantajat

Costel Biju și Tzancă Uraganu se numără printre presupusele victime ale fraților Nuțu și Sile Cămătaru, arestați preventiv, joi, pentru șantaj, trafic de persoane și constituire de grup criminal organizat.

În urma scandalului public declanșat de reținerea fraților Cămătaru și altor membri de familie sau apropiați, Tzancă Uraganu a ieșit public pe rețelele de socializare, unde a susținut că se află într-o relație de prietenie cu Nuțu și Sile Cămătaru și că nu consideră că a fost victima niciunei infracțiuni.

La rândul său, Ion Balint, alias Nuțu Cămătaru, a respins acuzațiile și a afirmat că lăutarii au fost întotdeauna „familia” lui. În plus, Nuțu Cămătaru a meționat și faptul că nu a luat niciodată bani de la lăutari ci doar le-ar fi dat bani.