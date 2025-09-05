Prima pagină » Actualitate » Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR

Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR

Luiza Dobrescu
05 sept. 2025, 10:01, Actualitate
Adrian Toni Neacșu consideră că Galerie Foto 1

„Justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțare”, scrie fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, într-o postare pe facebook, referindu-se la proiectul noii legi a pensiilor magistraților, după ce va intra în dezbaterea judecătorilor Curții Constituționale și va avea un verdict final. 

„Pur și simplu CSM și instanțele de judecată au ratat ocazia să își armonizeze protestul la nivel național”, dar și faptul că „tot imaginea și credibilitatea justiției vor avea de decontat frustrările determinate de haosul pe plan local al acestor proteste” sunt câteva argumente aduse de avocatul Adrian Toni Neacșu în favoarea afirmațiilor sale.

„Indiferent ce se va întâmpla la CCR , justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțare. Adică probabil la sfarsitul săptămânii viitoare.

Pur și simplu CSM și instanțele de judecată au ratat ocazia să își armonizeze protestul la nivel național, iar răbdarea avocaților și a cetățenilor nu are cum se dureze la nesfârșit.

Tot imaginea și credibilitatea justiției vor avea de decontat frustrările determinate de haosul pe plan local al acestor proteste, unde aproape fiecare instanța procedează altfel cu dosarele. Unele doar amână cauzele, altele suspenda dosarele, unele judecă cauze care în altă parte sunt amânate, este o brambureala generalizată.”

Acesta mai scrie și despre consecințele financiare pe care un astfel de demers le are asupra celor implicați direct în actul de justiție.

„La declanșarea protestelor am avut speranța că CSM va reuși să impună o standardizare a lor și să centralizeze și informarea publicului, astfel încât neplăcerile cauzate să fie minime(…).

Nu s-a întâmplat asta.

(…)Toată această brambureală înseamnă pierderi financiare și cheltuieli inutile, dar si dificultăți de gestionare a relațiilor cu clienții”, amintește Adrian toni Neacșu.

RECOMANDAREA AUITORULUI:

De ce NU va trece de CCR reforma pensiilor speciale a lui Bolojan/Toni Neacșu pentru Gândul: Încalcă cel puțin 8 decizii ale Curții

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției și judecător CCR: ”Cel mai probabil legea pensiilor magistraților va intra în vigoare”

Citește și

ACTUALITATE Trump pierde lupta cu LGBTQ+. Justiția se pronunță ÎMPOTRIVA președintelui american
10:58
Trump pierde lupta cu LGBTQ+. Justiția se pronunță ÎMPOTRIVA președintelui american
ACTUALITATE Mark Zuckerberg și-a dat în JUDECATĂ propria companie? Facebook: „Se dă drept o celebritate”
10:51
Mark Zuckerberg și-a dat în JUDECATĂ propria companie? Facebook: „Se dă drept o celebritate”
ACTUALITATE Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone
10:40
Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone
ACTUALITATE România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare
10:35
România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare
ACTUALITATE O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap
10:22
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap
ACTUALITATE România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere
10:07
România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere
Mediafax
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Cum poate contribui România la reconstrucția Ucrainei și care sunt domeniile esențiale unde au fost identificate oportunități economice
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Care a fost cauza tragedie din Lisabona. Cum s-a produs accidentul în care au murit 17 persoane
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Elena Udrea este cea mai fericită. Vestea momentului despre fostul ministru al Turismului
Evz.ro
David Popovici, viral după o partidă de pescuit. Toate glumele fanilor
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce risca profesorii care refuza sa intre la ore si stau in cancelarie. Declarațiile Ministrului Educației: „Când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de rapid este cel mai rapid om din lume?
VIDEO Nicușor Dan a stat degeaba 100 de zile la Cotroceni. Nu s-a lipit nimic de el
10:53
Nicușor Dan a stat degeaba 100 de zile la Cotroceni. Nu s-a lipit nimic de el
EXTERNE ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
10:28
ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
SPORT Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”
10:20
Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”
EXTERNE Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
10:02
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
EXTERNE Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
10:01
Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
METEO Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă
10:00
Vremea 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Temperaturi de peste 33 de grade C în prima lună de toamnă