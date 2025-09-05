Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR

„Justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțare”, scrie fostul judecător CSM, Adrian Toni Neacșu, într-o postare pe facebook, referindu-se la proiectul noii legi a pensiilor magistraților, după ce va intra în dezbaterea judecătorilor Curții Constituționale și va avea un verdict final.

„Pur și simplu CSM și instanțele de judecată au ratat ocazia să își armonizeze protestul la nivel național”, dar și faptul că „tot imaginea și credibilitatea justiției vor avea de decontat frustrările determinate de haosul pe plan local al acestor proteste” sunt câteva argumente aduse de avocatul Adrian Toni Neacșu în favoarea afirmațiilor sale.

„Indiferent ce se va întâmpla la CCR , justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțare. Adică probabil la sfarsitul săptămânii viitoare. Pur și simplu CSM și instanțele de judecată au ratat ocazia să își armonizeze protestul la nivel național, iar răbdarea avocaților și a cetățenilor nu are cum se dureze la nesfârșit. Tot imaginea și credibilitatea justiției vor avea de decontat frustrările determinate de haosul pe plan local al acestor proteste, unde aproape fiecare instanța procedează altfel cu dosarele. Unele doar amână cauzele, altele suspenda dosarele, unele judecă cauze care în altă parte sunt amânate, este o brambureala generalizată.”

Acesta mai scrie și despre consecințele financiare pe care un astfel de demers le are asupra celor implicați direct în actul de justiție.

„La declanșarea protestelor am avut speranța că CSM va reuși să impună o standardizare a lor și să centralizeze și informarea publicului, astfel încât neplăcerile cauzate să fie minime(…). Nu s-a întâmplat asta. (…)Toată această brambureală înseamnă pierderi financiare și cheltuieli inutile, dar si dificultăți de gestionare a relațiilor cu clienții”, amintește Adrian toni Neacșu.

