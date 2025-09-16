Aeroportul din Iași, pregătit pentru un val de călători nemaiîntâlnit. Recomandarea autorităților: veniți cu 3 ore înainte de zbor!

Mii de evrei hasidici urmează să tranziteze în zilele viitoare Aeroportul Internațional Iași, în drumul lor către orașul Uman, din Ucraina, unde în fiecare an are loc un pelerinaj religios dedicat Anului Nou Evreiesc.

Deși Ucraina se află de mai bine de trei ani în război cu Federația Rusă, credincioșii continuă să facă această călătorie considerată una esențială pentru tradiția lor, scrie Ziarul de Iași.

Aeroportul, la capacitate maximă

Astfel, săptămâna următoare, pelerinii evrei se adună la mormântul rabinului Nachman, din Breslov (1772–1810), fondatorul mișcării hasidice.

Anul acesta, fluxul de pasageri va fi gestionat la Iași, spre deosebire de anul trecut, când traficul a fost redirecționat către Bacău, din cauza lucrărilor la noul terminal T4. Potrivit conducerii aeroportului din Iași, între 17 și 19 septembrie sunt programate 15 curse charter din Israel, iar în perioada 24-29 septembrie vor decola 24 de zboruri charter către Tel Aviv.

„Ne organizăm împreună cu partenerii și cu forțele de ordine pentru a asigura condiții cât mai bune tuturor pasagerilor. În același timp, este prioritar pentru noi ca programul zborurilor regulate să fie respectat”, a precizat Romeo Vatră, directorul Aeroportului Iași.

Reprezentanții aeroportului atrag atenția că zilele de 25–29 septembrie vor fi deosebit de aglomerate. Din acest motiv, călătorii sunt sfătuiți să ajungă la aeroport cu cel puțin trei ore înainte de decolarea avionului.

