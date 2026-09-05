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Încă o salvare miraculoasă în Nepal. Un bărbat a fost găsit în viată după 10 zile de la inundațiile catastrofale. La cât a ajuns numărul total al victimelor

Melania Agiu
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Un cetățean chinez a fost salvat în viață, sâmbătă, în Nepal, după ce a petrecut 10 zile blocat într-un tunel îngropat de inundațiile catastrofale.

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O echipă comună de salvare, formată din personal al Armatei Nepalului și experți străini, l-a salvat pe bărbat de la o adâncime de 225 de metri în interiorul tunelului proiectului hidroenergetic Upper Trishuli-1 din districtul Rasuwa, se arată într-un comunicat al armatei Nepalului, scrie France24.

O fotografie a operațiunii de salvare publicată pe pagina de Facebook a armatei îl înfățișează pe bărbat, identificat doar ca Luhaitao, cu brațele în jurul umerilor a doi salvatori îmbrăcați în uniforme de camuflaj.

Părea în stare de alertă, dar avea mâinile acoperite de noroi gros și lipicios.

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„În prezent i se evaluează starea de sănătate, iar operațiunile de căutare și salvare continuă”, a declarat armata.

Supraviețuitorul se afla printre sutele de muncitori de la centrala hidroelectrică care au dispărut după ce un val uriaș de apă și noroi, asemănător unui tsunami, a măturat zona de la granița dintre China și Nepal, în urma unei prăbușiri masive de ghețari și roci, care a avut loc pe 26 august.

Doi muncitori nepalezi din sectorul hidroenergetic au fost salvați vineri în tunelul Trishuli 3A, unde operațiunile de căutare au continuat în paralel cu cele desfășurate în numeroase alte locații, cel puțin 12 proiecte hidroenergetice fiind distruse de inundații.

Până în prezent, în Nepal au fost recuperate 1.344 de cadavre, potrivit agenției naționale pentru situații de urgență, iar aproximativ 5.000 de persoane sunt date dispărute.

În China, mass-media de stat a anunțat că 31 de persoane au murit și 531 sunt date dispărute. Astfel, numărul total al victimelor se ridică la 1.375 de persoane, iar numărul celor dispăruți depășește 5.500.

Mii de persoane în taberele de urgență

Purtătorul de cuvânt al armatei, Raja Ram Basnet, a declarat pentru AFP că „se lucrează în tuneluri” pentru a localiza eventualii supraviețuitori.

Guvernul a afirmat inițial că estimează că peste 100 de muncitori ar putea fi în viață în interiorul mai multor tuneluri.

Echipele de salvare au calificat evenimentul drept un „miracol” după ce cei doi bărbați nepalezi, acoperiți de noroi, au fost scoși în viață vineri, la nouă zile după ce au rămas blocați în urma inundației.

Aceștia au fost transportați la spital și se pare că starea lor este stabilă.

Experți din India, China, Australia și Coreea de Sud au sprijinit echipele de salvare nepaleze în căutarea supraviețuitorilor din tunelurile blocate.

Având în vedere că morgile sunt supraîncărcate, aproximativ 1.030 de cadavre au fost îngropate în gropi comune după ce s-au prelevat probe de ADN în vederea identificării ulterioare, a declarat sâmbătă Poliția din Nepal.

Prim-ministrul Balendra Shah a promis că va asigura „condiții de cazare sigure și confortabile” pentru mii de persoane strămutate în urma dezastrului și care locuiesc în prezent în tabere temporare de urgență.

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