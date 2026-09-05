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Negociatorii americani Witcoff și Kushner au sosit la Moscova cu o propunere trimisă de Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Melania Agiu
Negociatorii americani Witcoff și Kushner au sosit la Moscova cu o propunere trimisă de Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina
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Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari speciali ai președintelui Trump
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Reprezentanții speciali ai președintelui american, Donald Trump, Witcoff și Kushner, au sosit la Moscova, sâmbătă, pentru negocieri privind soluționarea conflictului din Ucraina, relatează TASS.

Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse, Kirill Dmitriev, i-a întâmpinat pe trimișii lui Trump la aeroportul Vnukovo.

Donald Trump a confirmat vineri că îi trimite pe emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și la Kiev cu un nou plan menit să pună capăt războiului din Ucraina, care durează de peste patru ani.

Această măsură reprezintă cea mai recentă încercare a Washingtonului de a ieși din impasul diplomatic din cadrul celui mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Un înalt oficial ucrainean a declarat pentru AFP că emisarii lui Trump urmau să sosească la Kiev duminică.

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Trump le-a declarat reporterilor de la Casa Albă că cei doi negociatori vor încerca să evalueze dacă sunt posibile progrese în direcția păcii.

Eforturile de pace au intrat în impas din cauza conflictului dintre Washington și Iran, în timp ce Moscova și Kievul și-au intensificat atacurile de la distanță, ducând numărul victimelor civile la niveluri nemaiîntâlnite de la începutul conflictului.

„I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori de excepție. Au făcut o treabă excelentă, iar noi i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem ajunge la un acord. Și s-ar putea să avem șanse mari să reușim”, a declarat Trump.

„Au cu ei o propunere pentru a pune capăt războiului”, a mai precizat președintele.

Președintele SUA nu a precizat dacă planul presupune cedarea de teritorii de către Ucraina, așa cum a sugerat anterior, dar a adăugat: „Avem o idee pentru pace.”

Politiciana Ana Paulina Luna, care ocupă din ianuarie 2023 funcția de reprezentantă federală în Camera Reprezentanților a SUA, i-a îndemnat pe Putin și pe Zelenski să examineze „cu atenție” propunerea de soluționare pașnică a conflictului, care le va fi prezentată în cadrul negocierilor de către Steve Witkoff și Jared Kushner.

Ea nu a precizat despre ce propunere este vorba.

De asemenea, Luna a declarat că o relație mai strânsă între SUA, Ucraina și Rusia este încă posibilă, dar pentru aceasta trebuie atinsă pacea.

Prima vizită la Kiev a lui Witkoff și Kushner

Va fi prima dată când Witkoff și Kushner vor vizita Kievul, devastat de război, de când Trump s-a întors la putere anul trecut cu promisiunea de a rezolva conflictul.

Witkoff și Kushner, care au fost implicați în negocierile pentru încetarea focului în Gaza și Iran, s-au deplasat în repetate rânduri la Moscova în cadrul unor încercări diplomatice anterioare.

Această nouă inițiativă diplomatică survine în contextul în care Rusia și Ucraina se bombardează reciproc cu rachete de lungă distanță și atacuri cu drone.

Cu doar câteva ore înainte de anunțul lui Trump, o dronă rusă a lovit sediul serviciului de securitate ucrainean SBU din centrul orașului Kiev, potrivit lui Zelenski.

Atacul, despre care Zelenski a afirmat că a vizat biroul șefului interimar al agenției, a fost primul asupra sediului acesteia de la începutul invaziei.

Vineri, în presa internațională au apărut mai multe rapoarte potrivit cărora, călătoria ar putea fi anulată pentru că Witkoff ar fi început să se teamă pentru siguranța sa.

Ulterior, președintele Zelenski a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

„Ne pregătim pentru această vizită. A avut loc o întâlnire cu echipa noastră diplomatică, în special cu cei care colaborează cu Statele Unite. Și, la fel ca în timpul vizitelor diplomatice anterioare ale părții americane, vom asigura funcționarea normală a spațiului aerian rusesc, astfel încât negociatorii să poată ajunge în siguranță. Ne preocupăm de ei, nu de Rusia. Nu vor exista atacuri aeriene din partea noastră, iar Rusia trebuie să facă același lucru, asigurându-se că nu vor exista atacuri aeriene din partea sa, pe durata necesară pentru a desfășura aceste discuții și pentru a gestiona aspectele logistice legate de această vizită americană.

Obiectivul nostru este să facem ca această vizită și discuțiile cu partea americană să fie cât mai constructive și productive posibil. Trebuie să căutăm soluții reale pentru a pune capăt acestui război. Vom vedea ce propuneri vor aduce Steve și Jared și ce răspunsuri vor primi în Moscova.“, a scris Zelenski.

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