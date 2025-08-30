AGLOMERAȚIE la ieșirea din țară pe la Giurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei. Ce puncte de frontieră alternative au șoferii

Poliția anunță, sâmbătă, că traficul este aglomerat pe sensul de ieșire din țară prin punctul de frontieră Giurgiu – Ruse, din cauza lucrărilor de reparații desfășurate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată prin semaforizare, indicatoare rutiere și personal de dirijare prezent la fața locului.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară al DN 5 Giurgiu – Ruse, în judeţul Giurgiu. Cauza este reprezentată de lucrările de reparaţii efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă”, a transmis, sâmbătă, Centrul Infotrafic.

De asemenea, pentru a evita blocajele și a reduce timpul de așteptare, Poliția recomandă turiștilor planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea unor puncte alternative de trecere a frontierei, precum:

Județul Dolj: Punctul de trecere Calafat;

Județul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea şi Turnu Măgurele;

Județul Călărași: Punctul de trecere Călărași;

Județul Constanța: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

Foto: MARIAN ILIE / MEDIAFAX

AUTORUL RECOMANDĂ: