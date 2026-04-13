Aglomerație pe Autostrada A1 București – Pitești. INFOTRAFIC: Optați pentru rute alternative

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, se înregistrează valori de trafic ridicate pe autostrada A1 București – Pitești, pe sensul de mers spre Capitală, dar nu sunt evenimente rutiere în desfășurare. Cele mai aglomerate tronsoane kilometrice sunt 29 – 30, 44 – 49, 87 – 91, 102 – 106, fiind formate coloane de autovehicule, pe alocuri în staționare.

Pentru Autostrada A1 Pitești- București, centrul INFOTRAFIC recomandă ca rută alternativă Pitești – DN7 – Găești – Chitila – București.

De asemenea, aglomerație se înregistrează la această oră și pe celelalte artere rutiere principale, astfel:

A2 București – Constanța: trafic îngreunat pe raza localităților Fundulea și Brănești, pe sensul de deplasare spre Capitală;

A3 București – Ploiești: trafic intens pe sensul de mers spre București, între localitățile Dumbrava și Moara Vlăsiei;

A7 Ploiești – Adjud: trafic intens pe sensul de mers dinspre Buzău către Pitești, pe raza loc. Baba Ana;

DN 1 Ploiești – Brașov: coloană de autovehicule pe sensul de mers Brașov-Ploiești, între stațiunile Predeal și Bușteni, dar și pe raza localității Posada.

Pe celălalt sens de mers este semnalată aglomerație pe raza stațiunilor Poiana Țapului și Bușteni;

DN 7 Pitești – Sibiu: traficul a fost oprit pe ambele sensuri în zona localității Tuțulești, după ce a avut loc un accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule. A fost formată coloană de autovehicule între localitățile Călimănești și Robești (16.30).

Polițiștii acționează în dispozitivul de siguranță rutieră pentru fluidizarea traficului pe raza tuturor arterelor rutiere importante la nivel național.

Pentru DN 1 București – Ploiești – Brașov, pot fi folosite ca rute alternative următoarele artere rutiere:

București – Autostrada A3 – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov;

București – Autostrada A1 – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – DN 71 – Târgoviște – DN 72A – Câmpulung – DN 73 – Râșnov;

București – Târgoviște – DN 71 Sinaia.

Sfaturile INFOTRAFIC pentru șoferi

Pentru creșterea gradului de siguranță în trafic, în contextul intensificării deplasărilor dinspre destinațiile de petrecere a Sărbătorilor Pascale către casă, recomandăm conducătorilor auto să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie poate crește și pot opta pentru rute alternative.

Dați dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic, acordând prioritate celor în drept și evitând să aveți preocupări de natură a vă distrage atenția de la condus.

Nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, asigurați-vă foarte bine înainte de a schimba direcția sau banda și semnalizați din timp această intenție! Nu opriți în mod nejustificat pe banda de urgență de pe autostrăzi!

În nicio situație nu conduceți după ce ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!

Informații în timp real despre restricțiile de trafic determinate de evenimente rutiere pot fi accesate de pe site-ului oficial – www.politiaromana.ro – secțiunea INFOTRAFIC.

