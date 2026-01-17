Președintele Consiliului European, Antonio Costa, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, participă azi la ceremonia de semnare a Acordului UE-Mercosur, în Asuncion, Paraguay. Franța, Polonia, Ungaria, Irlanda și Austria au votat împotriva acordului, iar Belgia s-a abținut. România a votat pentru, deși în coaliție subiectul nu a fost discutat, iar Guvernul României, ministerul Agriculturii sau ministerul Justiției, n-au avizat acordul.

Decizia de semnare de către România a acordului Mercosur a fost a președintelui României, Nicușor Dan, împreună cu premierul Ilie Bolojan și ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Acordul a înfuriat fermierii europeni, inclusiv pe cei din România, pentru se tem că vor fi scoși de pe piață de produse mai ieftine și mai puțin calitative din America de Sud.

Semnarea acordului va avea loc la teatrul Jose Asuncion Flores, la ora 15, în capitala Paraguayului, ţară care deţine preşedinţia rotativă a blocului sud-american din care face parte şi Bolivia.

MERCOSUR include Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay, cele mai importante economii la nivel de bloc din America de Sud. La ceremonie sunt așteptați între 600 și 800 de invitați.

Acordul va fi semnat după aproape 26 de ani de negocieri și va reduce sau elimina treptat taxele vamale pentru aproximativ 90% din exporturile dintre UE și Mercosur

Ce prevede acordul cu țările MERCOSUR

Acordul Uniunii Europene cu țările MERCOSUR favorizează exporturile europene de mașini, vinuri, brânzeturi, prin eliminarea unei părți a taxelor vamale. Invers, facilitează intrarea în UE a cărnii de vită, de pasăre, a zahărului, orezului, mierii şi a soiei sud-americane, cu cote de produse scutite de taxe ce alarmează sectoarele europene de profil.

Acordul prevede introducerea unui plafon maxim pentru cantitatea de produse agroalimentare importate din Mercosur care beneficiază de tarife mai mici:

99.000 tone pentru carne de vită – ceea ce corespunde la 1,5% din producția totală a UE;

pentru carne de vită – ceea ce corespunde la din producția totală a UE; 25.000 tone de carne de porc – 0,1% din producția totală a UE;

de carne de porc – din producția totală a UE; 180.000 tone pentru carne de pasăre – 1,3% din producția totală anuală a UE.

Acordul include o clauză de salvgardare pentru a proteja fermierii UE împotriva oricărei creșteri bruște a importurilor. În schimb, UE va putea exporta către țările Mercosur bunuri la tarife mult mai mici.

În același timp, este important pentru diversificarea importurilor de energie, în contextul în care inclusiv Venezuela este membru, suspendat din 2016, al Mercosur, iar înlăturarea regimului dictatorial al lui Nicholas Maduro de către SUA ar permite reluarea importurilor masive de combustibili fosili de origine venezueleană. În 2024, mare parte din importurile UE (70%) din Venezuela erau importuri de țiței.

Acordul care a scos în stradă fermierii

Fermierii din mai multe țări ale Uniunii Europene protestează de câteva luni împotriva acordului comercial UE-Mercosur. Ei susțin că acordul va permite importuri masive de produse agricole (precum carne, zahăr, orez sau soia) mai ieftine și produse la standarde mai slabe decât cele impuse în UE, ceea ce ar putea diminua producția locală și veniturile fermierilor.

Mulți agricultori se confruntă deja cu scăderea veniturilor, iar acordul este văzut ca un factor care agravează criza din sector.

Fermierii au adus aproximativ 350 de tractoare în centrul Parisului. Ei au vizat parlamentul și alte obiective simbolice, acuzând că acordul le amenință mijloacele de trai.

Mii de fermieri au protestat în Athlone, Irlanda, unde și-au exprimat opoziția față de acord și au cerut sprijin mai mare pentru sectorul agricol.

Proteste agresive au avut loc în Bruxelles, unde fermieri au folosit tractoarele pentru a bloca traficul. Protestatarii s-au ciocnit cu forțele de ordine, iar demonstrația a devenit violentă. În decembrie 2025, aproximativ 10.000 de fermieri din întreaga UE, inclusiv români, au manifestat la Bruxelles, blocând străzile în timpul unui summit al liderilor UE.

Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur

Un nou scandal a zguduit Guvernul după ce Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a mandatat-o pe Iulia Matei, reprezentantul României din COREPER, să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în forma actuală, fără acordul Ministerului Agriculturii. Decizia a provocat reacții dure din partea PSD, care o acuză pe Țoiu de „trădare a intereselor fermierilor”. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), susține că MAE nu a ținut cont de opinia fermierilor români în discuțiile care au avut loc la nivelul UE cu privire la acest act care, practic, ar băga în faliment agricultura românească.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a refuzat să semneze Memorandumul privind acordul Mercosur și a transmis documentul nesemnat, după ce a avertizat în repetate rânduri că lipsa unor clauze clare de protecție a fermierilor va afecta grav agricultura românească.

„​PSD consideră că această decizie reprezintă un act de trădare a intereselor fermierilor români, mai ales în condițiile în care ministrul PSD al Agriculturii, Florin Barbu, a semnalat în mai multe rânduri că semnarea acordului fără aceste garanții va afecta puternic agricultura românească. Este revoltător faptul că miniștrii USR de la Externe și de la Economie au avizat Memorandumul privind Acordul UE-Mercosur, fără să se fi consultat măcar cu fermierii români și fără să țină cont de obiecțiile formulate de Ministerul Agriculturii”, transmit social-democrații într-un comunicat oficial.

Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (SIND-MADR) se opune categoric semnării acordului MERCOSUR, considerând că acesta reprezintă o amenințare majoră pentru fermele românești, locurile de muncă din agricultură și siguranța alimentară a populației.

„Sindicatul Salariaților din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – SIND-MADR își exprimă opoziția totală și categorică față de semnarea acordului MERCOSUR, un acord profund dăunător interesului național, care reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței și securității alimentare a populației României, precum și un atac frontal asupra agriculturii naționale și industriei alimentare românești”, potrivit unui comunicat de presă.

Ce urmează

După semnare, acordul comercial va trebui să fie ratificat de către Parlamentul European. Votul ar putea fi strâns, chiar dacă o majoritate pare să fie favorabilă acordului.

Începând de miercuri, eurodeputaţii se vor pronunţa asupra unei posibile sesizări a justiţiei împotriva acestui acord, ceea ce ar permite amânarea ratificării sale cu câteva luni, dar nu ar împiedica o eventuală aplicare a sa provizorie

