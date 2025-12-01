Ai pus varză la murat și nu ți se acrește? Greșeala pe care să o eviți pentru a avea un aliment aromat și crocant

Există situații în care varza pusă la murat nu se acrește sau procesul de murare devine mai greoi. Îndeosebi în perioada sărbătorilor de iarnă, acest aliment este consumat în diverse preparate sau salate. Totuși, ce ar putea să împiedice procesul de murare a verzei? Descoperă mai jos, în articol, greșeala pe care să o eviți, dacă vrei ca alimentul să fie aromat și crocant.

Dacă ai pus varză la murat, însă nu ți se acrește, atunci trebuie să știi că există o probabilitate să fi sărit peste o etapă sau să fi modificat modul în care o prepari. Există o greșeală pe care ar trebui să o eviți atunci când pui varza la murat, pentru a avea un aliment aromat și crocant, în cele din urmă.

Cum pui varză la murat

Mai înainte de toate, trebuie să alegi căpățânile de varză (de preferat cea cu frunze uniforme și fine, alb-verzui, rotunde, fără pete). Se vor îndepărta frunzele exterioare ale verzelor, apoi se va scobi cotorul. În locul gol se va adăuga, ulterior, sare de mare sau sare grunjoasă neiodată.

Apoi, un alt pas la fel de important reprezintă prepararea saramurii. La fiecare litru de apă ar trebui să se adauge, în general, una sau două linguri de sare. Asigură-te că verzele sunt așezate cu cotoarele orientate în sus, în borcane sau butoaie, și îndesate cât mai strâns.

De altfel, printre verze trebuie să strecori frunze de dafin, felii de hrean, precum și boabe de piper și crenguțe de mărar uscat. După preferințe, se pot adăuga și gutui sau felii de sfeclă roșie. Peste verzele așezate în butoi sau borcan se adaugă saramura. Borcanul va fi închis până la pitrocire.

La câteva zile distanță, începe procesul de pitrocire: saramura va fi trasă și turnată înapoi în butoi/borcan, cu scopul de a oxigena lichidul, arată Libertatea.

Asigură-te că butoiul cu varză va fi pus într-un spațiu răcoros.

Când nu se murează varza?

Dacă varza pusă la murat nu se acrește, atunci există posibilitatea să se întâmple acest aspect din cauze biologice, tehnologice sau chimice. Murarea trebuie să aibă în condiții optime, fiind un proces delicat. În general, procesul de murare durează între 2 și 5 săptămâni. La 3 zile după ce ai pus varza la murat, se vor forma bule și spumă (se eliberează dioxidul de carbon), ceea ce înseamnă că are loc procesul de fermentație. Pentru a te asigura că gustul este în regulă, ar trebui verificat lichidul după o săptămână.

Dacă bulele și spuma lipsesc, atunci fermentația nu are loc. În plus, pot apărea mirosuri neplăcute și mucegai, iar varza de înmoaie. O altă cauză poate fi depozitarea la o temperatură nepotrivită sau concentrația greșită de sare. Varza poate să nu se acrească și atunci când lipsesc zaharurile și este folosită apă clorată.

Alte cauze sunt: expunerea la oxigen, substanțele care împiedică fermentația (conservanți, oțet, antibioticele din plantele tratate), întârzierea între tăierea verzei și sărarea ei.

