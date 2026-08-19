Prima pagină » Actualitate » Ajutorul pentru chirie acordat familiilor afectate de explozia din Rahova va fi prelungit

Ajutorul pentru chirie acordat familiilor afectate de explozia din Rahova va fi prelungit

Elena Popescu
Ajutorul pentru chirie acordat familiilor afectate de explozia din Rahova va fi prelungit
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Familiile afectate de explozia produsă anul trecut într-un bloc din cartierul Rahova vor beneficia în continuare de sprijin financiar pentru plata chiriei.

Consiliul General al Municipiului București urmează să dezbată, joi, un proiect de hotărâre prin care ajutorul acordat persoanelor ale căror locuințe au devenit inutilizabile va fi prelungit cu încă 12 luni. Astfel, se va prelungi cu un an, începând cu luna octombrie, acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei şi asistenţei sociale şi umanitare de urgenţă către persoanele afectate de explozia din 17 octombrie 2025, din imobilul situat în Strada Vicina nr. 1, ale căror locuinţe au devenit inutilizabile.

Familiile nu se pot întoarce încă în locuințe

În referatul de aprobare al proiectului se precizează că situația care a determinat acordarea sprijinului financiar se menține, iar familiile afectate nu se pot întoarce în apartamentele lor. Prin urmare, municipalitatea propune prelungirea ajutorului pentru o perioadă de un an, în condițiile în care locuințele nu au fost încă readuse într-o stare care să permită revenirea proprietarilor sau chiriașilor.

În luna iulie, Primăria Capitalei anunța că firma de construcții se pregătește să înceapă lucrările necesare pentru punerea în siguranță a blocului.

Patru persoane au murit în explozia din Rahova

Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la scara 2 a blocului 32 de pe strada Vicina nr. 3, în Sectorul 5.

Din cauza exploziei, patru persoane au murit și şapte au fost rănite. De asemenea, au fost distruse sau aduse în stare de neîntrebuinţare 54 de apartamente, iar 36 de autoturisme au fost distruse sau degradate.

Pentru familiile care nu mai pot locui în propriile apartamente, sprijinul pentru chirie a reprezentat una dintre principalele forme de ajutor acordate de municipalitate după tragedie.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
19:50
USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
SCANDAL Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
19:26
Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
EXCLUSIV Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
19:00
Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
EMISIUNI Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Ararat Armenia, joi, 20 august 2026, de la ora 20:00
17:15
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Ararat Armenia, joi, 20 august 2026, de la ora 20:00
EXCLUSIV Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
17:00
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
NEGOCIERI Ministrul Dragoş Pîslaru e acuzat de subalterni că a uitat să le negocieze şi lor salariile şi cer ajutorul lui Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan
16:38
Ministrul Dragoş Pîslaru e acuzat de subalterni că a uitat să le negocieze şi lor salariile şi cer ajutorul lui Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Câștigurile neașteptate ale unor vloggeri români după 4 ani de YouTube: „Ne putem lua o casă?
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Ruinele unei civilizații uitate, descoperite cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurea amazoniană
ULTIMA ORĂ Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
19:49
Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
MILITAR NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
19:49
NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
ULTIMA ORĂ Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
19:47
Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
ECONOMIE Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
19:43
Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
LIVE A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”
19:16
A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”
FLASH NEWS Bill Clinton a împlinit 80 de ani
18:59
Bill Clinton a împlinit 80 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe