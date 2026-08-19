Familiile afectate de explozia produsă anul trecut într-un bloc din cartierul Rahova vor beneficia în continuare de sprijin financiar pentru plata chiriei.

Consiliul General al Municipiului București urmează să dezbată, joi, un proiect de hotărâre prin care ajutorul acordat persoanelor ale căror locuințe au devenit inutilizabile va fi prelungit cu încă 12 luni. Astfel, se va prelungi cu un an, începând cu luna octombrie, acordarea ajutorului financiar pentru plata chiriei şi asistenţei sociale şi umanitare de urgenţă către persoanele afectate de explozia din 17 octombrie 2025, din imobilul situat în Strada Vicina nr. 1, ale căror locuinţe au devenit inutilizabile.

Familiile nu se pot întoarce încă în locuințe

În referatul de aprobare al proiectului se precizează că situația care a determinat acordarea sprijinului financiar se menține, iar familiile afectate nu se pot întoarce în apartamentele lor. Prin urmare, municipalitatea propune prelungirea ajutorului pentru o perioadă de un an, în condițiile în care locuințele nu au fost încă readuse într-o stare care să permită revenirea proprietarilor sau chiriașilor.

În luna iulie, Primăria Capitalei anunța că firma de construcții se pregătește să înceapă lucrările necesare pentru punerea în siguranță a blocului.

Patru persoane au murit în explozia din Rahova

Explozia s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, la scara 2 a blocului 32 de pe strada Vicina nr. 3, în Sectorul 5.

Din cauza exploziei, patru persoane au murit și şapte au fost rănite. De asemenea, au fost distruse sau aduse în stare de neîntrebuinţare 54 de apartamente, iar 36 de autoturisme au fost distruse sau degradate.

Pentru familiile care nu mai pot locui în propriile apartamente, sprijinul pentru chirie a reprezentat una dintre principalele forme de ajutor acordate de municipalitate după tragedie.