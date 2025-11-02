Prima pagină » Actualitate » Ajutor de încălzire 2025 – persoanele eligibile pot depune cererile pentru a beneficia de sprijin. Care sunt condițiile

Ajutor de încălzire 2025 – persoanele eligibile pot depune cererile pentru a beneficia de sprijin. Care sunt condițiile

02 nov. 2025, 11:15
Ajutor de încălzire 2025 - persoanele eligibile pot depune cererile pentru a beneficia de sprijin. Care sunt condițiile
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Și în acest an, ajutorul de încălzire în sezonul rece se va acorda persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Cei interesați pot să depună cereri pentru a beneficia de sprijinul acordat de stat.

Astfel, persoanele aflate în situații de vulnerabilitate vor primi și anul acest sprijin pentru acoperirea costurile la încălzire. Ajutorul de încălzire se va acorda, deci, pe perioada 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, iar cei interesați, care și îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pot să depună cererile potrivit legii. Anunțul a fost făcut de ANPIS – Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Conform sursei citate, în această perioadă se primesc și cererile pentru suplimentul la energie, beneficiu ce se acordă pe tot parcursul anului.

Ajutorul destinat încălzirii, aferent sezonului rece 2025-2026, darşi suplimentul pentru energie au putut fi solicitate începând cu luna octombrie. Sprijinul financiar este reglementat de Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Ajutorul de încălzire acoperă total sau parţial costurile cu încălzirea locuinţei în perioada iarnii, în timp ce suplimentul pentru energie se acorădă lunar, pe tot parcursul anului.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Cum se acordă sprijinul pentru încălzire

Procedura legală în vigoare stabilește ajutorul de încălzire pentru locuințe se acordă de către primării. Mai precis, primarul emite o dispoziție pentru persoanele eligibile.

De precizat este că, au dreptul primească acest beneficiu social familiile sau persoanele singure ce nu au alte bunuri ori proprietăţi. Ca să se califice, solicitanții trebuie aibă un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană în cazul familiilor, iar pentru persoanele singure, nivelul minim al venitului crește până la 2.053 lei net.

„Ca şi în anii anteriori, cererea-declaraţie pe propria răspundere se completează şi se depune la primăria primăria localităţii pe raza căreia se află locuinţa solicitantului. Formularele pot fi obţinute de la sediul şi site-ul primăriei sau de pe site-ul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială / al municipiului Bucureşti”, precizează ANPIS.

Plățile sunt făcute din fondurile aflate la dispoziția Agenţiei Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin intermediul agenţiilor teritoriale. Iar banii vor ajunge la beneficiari cu începere din luna decembrie 2025.

