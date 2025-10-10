Prima pagină » Actualitate » Facturile la energie termică se majorează de la 1 noiembrie 2025. Economistul Adrian Negrescu: „Efectele se vor vedea”

Facturile la energie termică se majorează de la 1 noiembrie 2025. Economistul Adrian Negrescu: „Efectele se vor vedea”

10 oct. 2025, 14:58, Actualitate
Facturile la energie termică se majorează de la 1 noiembrie 2025. Economistul Adrian Negrescu: „Efectele se vor vedea”
Facturile la energie termică se majorează de la 1 noiembrie 2025 / foto: Shutterstock

Vești noi pentru toți consumatorii din România. Facturile la energia termică se vor majora, începând cu data de 1 noiembrie 2025. O astfel de situație are loc în contextul majorării TVA-ului dela 5% la 11%.

O astfel de decizie va afecta inclusiv gospodăriile care nu și-au modificat obiceiurile de consum. Impactul majorării prețului va putea fi văzut îndeosebi în sezonul rece, când costurile pentru încălzirea locuințelor sau a diverselor spații sunt, deja mai ridicate. De menționat faptul că această creștere a cotei TVA de la 5% la 11% se va aplica la costul final al energiei termice.

În acest sens, costul unui kilowat va fi mai mare.

Cum afectează creștere TVA-ului la energia termică

Printre cele mai afectate se află gospodăriile care au sisteme centralizate. Economistul Adrian Negrescu a avertizat asupra impactului pe care îl va avea creșterea TVA-ului la energia termică. Economistul a menționat faptul că efectele acestei majorări a TVA vor fi resimțite rapid. El a mai menționat că încălzirea locuințelor ar putea să se transforme într-un adevărat lux pentru populația defavorizată.

„În esență, creșterea TVA va duce la creșterea facturii pentru fiecare român, indiferent de cât consumă. TVA-ul se aplică la prețul de vânzare, la consumul de energie, astfel încât cu cât ai consum mai mare, cu atât vei plăti, bineînțeles, mai mult. E încă o lovitură pentru cei care consumă energie,  în condițiile în care prețurile pentru populație au crescut spectaculos de la 0,66 de bani cât a fost kwh plafonat spre 1,5-1,6 lei în unele situații, de la o lună la alta. Efectele se vor vedea într-o scădere semnificativă a puterii de cumpărare a oamenilor și într-o accentuare a problemelor cu banii pentru majoritatea populației”, a explicat Negrescu, pentru Wowbiz.

Sursă foto: Shutterstock

Mediafax
