Alcoolul ucide un român în fiecare oră. Noi terapii pentru tratarea dependenței 

Cercetătorii au descoperit că alcoolul nu doar ne afectează ficatul, ci pornește în organism un proces care produce fructoză și ne împinge spre dependență. Blocarea unei singure enzime a oprit complet acest mecanism la șoareci, deschizând drumul unor noi terapii împotriva alcoolismului, scrie publicația Medonet, parte a grupului Ringier.

Oamenii de știință de la University of Colorado Anschutz au descoperit o legătură surprinzătoare între modul în care organismul metabolizează zaharurile și dependența de alcool. Se pare că alcoolul pornește un traseu metabolic care duce la producerea de fructoză în organism.

Studiile au arătat că blocarea enzimei responsabile de acest proces a eliberat șoarecii de dependență și le-a protejat ficatul împotriva deteriorării. Acest rezultat oferă speranță pentru dezvoltarea unor noi terapii pentru alcoolism și tulburări metabolice.

România este în topul țărilor europene cu cel mai mare consum de alcool, iar jumătate dintre adulții care beau riscă să dezvolte dependență. Mai mult, un român moare în fiecare oră din cauza consumului de alcool.

Enzima păcătoasă

Enzima care influențează consumul de alcool și afectarea ficatului Metabolismul declanșat de alcool este activat de enzima ketohexokinază (KHK), care are un rol important atât în menținerea obișnuinței de consum de alcool, cât și în accelerarea afectării ficatului. Conform studiului publicat pe 10 noiembrie 2025, în revista Nature Metabolism, șoarecii fără enzima KHK consumau mai puțin alcool în testele bazate pe consum voluntar și pe sistemul de recompensă. În plus, în creierul lor era observată o activitate redusă în zonele asociate dependenței.

Expeerimentul pe șoareci a dat rezultate

Blocarea activității enzimei KHK, atât genetic, cât și prin medicamente, a prevenit deteriorarea ficatului cauzată de alcool. Ficatul șoarecilor avea mai puține depuneri de grăsime, mai puține inflamații și mai puține semne de fibroză.

Acest lucru arată că intervenția în metabolismul fructozei poate opri sau chiar preveni dezvoltarea bolii hepatice provocate de alcool. Specialiștii care au realizat studiul, despre efectul ascuns al alcoolului Profesorul Miguel A. Lanaspa, autor principal al studiului, explică faptul că alcoolul nu doar că afectează direct ficatul, ci influențează și metabolismul zaharurilor din organism, ceea ce intensifică consumul și afectarea hepatică.

Potrivit sursei citate, profesorul Richard Johnson consideră că rezultatele deschid posibilitatea dezvoltării unor terapii care țintesc același traseu metabolic implicat în bolile hepatice asociate atât cu tulburările metabolice, cât și cu alcoolul. Iar rezultatele studiului sugerează că terapiile orientate spre inhibarea metabolismului fructozei i-ar putea ajuta pe acești pacienți cu boli hepatice legate de dietă sau de consumul de alcool.

