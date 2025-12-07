Scandal la alegerile parțiale din județul Buzău, unde fostul premier Marcel Ciolacu candidează la șefia Consiliului Județean Buzău. Procesul electoral este marcat de acuzații de intimidare și presiuni asupra alegătorilor, dar și de acuzația că un membru AUR în secția de votare ar fi lovit un jurnalist.

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, susține că primari și persoane apropiate PSD au fost prezenți în secțiile de votare sau în jurul lor. Unii ar fi avut asupra lor sume mari de bani, iar alții au folosit mașini ale instituțiilor publice pentru a transporta alegători. Astfel, se ridică semne de întrebare privind corectitudinea procesului electoral.

Liderul deputaților AUR acuză primarii PSD că încearcă să intimideze electoratul

Mihai Enache acuză că, în judeţul Buzău, primari din mai multe localităţi din Buzău stau în secţiile de votare sau în apropierea lor, încercând să influenţeze sau să intimideze alegătorii.

„În judeţul Buzău există un fenomen care trebuie stopat de urgenţă de instituţiile abilitate. Sunt foarte mulţi primari de comune care stau pur şi simplu în uşa secţiei de votare, stau în secţiile de votare şi intimidează şi influenţează persoanele care vin să voteze”, a declarat Mihai Enache, potrivit unui comunicat transmis de AUR.

Conform liderului AUR, primarii din localităţile Largu, Vadu Paşii, Zărneşti sau Pănătău se află în secţiile de votare sau apropierea lor şi încearcă intimidarea alegătorilor.

Un membru al unei secții de votare din Buzău a lovit cu mașina un jurnalist

Tot duminică după-amiază, AUR a reacționat după ce un membru al unei secții de votare din Buzău a lovit cu mașina un jurnalist.

„AUR condamnă orice formă de violență și reiterează public faptul că niciodată nu am încurajat astfel de reacții. Dimpotrivă, încă de la începutul campaniei, toți membrii și voluntarii noștri au primit instrucțiuni clare să nu răspundă la provocări, mai ales în interacțiunile cu anumiți jurnaliști care, din experiența noastră, urmăresc deliberat obținerea unor reacții emoționale”, transmite AUR.

Alianța pentru Unirea Românilor denunță „o campanie electorală extrem de agresivă în Buzău”

Potrivit AUR, campania din Buzău este una excesiv de agresivă.

„După o campanie electorală extrem de agresivă în Buzău, oamenii sunt obosiți, stresați și uneori pot interpreta diferit presiunea momentului. Clarificăm însă fără echivoc: membrul AUR nu a lovit intenționat jurnalistul cu mașina. În timp ce încerca să iasă din locul de parcare, persoana respectivă i-a blocat ilegal accesul, generând o situație nefericită. Incidentul s-a soldat fără nicio rană, jurnalistul fiind în afara oricărui pericol”, transmite AUR.

Potrivit informaţiilor din teritoriu, au fost identificate persoane care au asupra lor sume mari de bani în secţiile de votare pentru a intimida alegătorii. De asemenea, au fost observate maşini a instituţiilor publice din judeţ cum transportă alegători la secţii.

