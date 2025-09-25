Alegeri fără exit-poll în Republica Moldova. Cererea unui institut de sondaje, RESPINSĂ: „Suspiciuni rezonabile” / „Decizie motivată politic”

În data de 28 septembrie 2025, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Surprinzător, scrutinul se va desfășura fără exit-poll-uri.

Potrivit noi.md, o singură companie, „Date Inteligente” (iData), a depus o cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Vicepreședintele CEC – Pavel Postica – a explicat că respingerea acestei cereri este argumentată prin „suspiciuni rezonabile” privind sursele de finanțare ale companiei, dar și motivația acesteia și a fondatorului de a susține, din resurse proprii, un proiect complex precum exit-pollul, cu un grad ridicat de dificultate logistică.

Data de 21 septembrie a fost termenul limită pentru depunerea cererilor privind organizarea exit-pollurilor la alegerile parlamentare, Conform sursei citate, ultima dată când a fost organizat un exit-poll în Moldova a fost în anul 2020, în turul doi al alegerilor prezidențiale. La momentul respectiv, au fost acreditate două companii sociologice, Asociația Obștească „Spero” și „Intellect Group” SRL.

P e primul loc în opțiunile alegătorilor se află Blocul „Patriotic”

Hotnews notează, pe de altă parte, că directorul companiei – Mihai Bologan – consideră că această decizie este una motivată politic. Compania iData a fost autorizată însă pentru a efectua sondaje în campania electorală și a prezentat trei dintre acestea.

iData a dat publicității – în data de 8 septembrie 2025 – un sondaj din care reiese că pe primul loc în opțiunile alegătorilor se află Blocul „Patriotic”, format de socialiști, comuniști, de partidul fostei bașcane a Găgăuziei, Irina Vlah, și de cel al fostului premier Vasile Tarlev.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – fondat de Maia Sandu – ar fi susținut de 24,3% din totalul alegătorilor.

RECOMANDAREA AUTORULUI: