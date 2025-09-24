USR se implică direct, fățiș, agresiv în alegerile din Republica Moldova. Bombardează cu mailuri și recomandări de vot înainte de alegerile de duminică

USR turează motoarele la maximum înainte cu doar câteva zile de alegerile parlamentare din Republica Moldova de duminică. Potrivit unor informații ajunse în posesia Gândul, românii primesc, chiar de la Dominic Fritz, președintele USR, mailuri cu îndemnuri, rugăminți și recomandări de vot pentru alegerile de duminică, zi în care moldovenii ies la urne. Reamintim că aproape 3,3 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a vota în alegerile parlamentare.

„Vorbește cu prietenii tăi de peste Prut să vină la vot”

„Îți scriu cu o rugăminte clară: ajută Republica Moldova să reziste. Mai avem cinci zile să ținem Moldova în Europa. Vorbește cu prietenii tăi de peste Prut să vină la vot. Moldova are aliați în România. Are aliați în Europa. Și, da, are un aliat și în USR”, este îndemnul adresat de Dominic Fritz în emailurile trimise românilor.

„Pâinea caldă și Ivan”, laitmotivul poveștii folosite de USR în alegerile din Republica Moldova

Gândul a scris despre faptul că USR îndeamnă la vot, în Republica Moldova, cu ajutorul unor mesaje electorale aproape suveraniste.

Pâinea caldă și Ivan sunt termeni folosiți de USR pentru a-i aduce pe moldoveni la secțiile de votare, duminică, în favoarea partidului cu deschidere spre Uniunea Europeană.

„Diminețile din Tiraspol au miros de pâine caldă. Ivan Cernicenko, absolvent de Fizică și Matematică, și-a schimbat viața atunci când a avut curajul să pornească propria brutărie. Nu a fost ușor. Crizele l-au adus de mai multe ori în pragul falimentului. Dar nu a renunțat. Sprijinul Uniunii Europene i-a oferit șansa să-și modernizeze brutăria și să continue să ofere comunității produse sănătoase, făcute cu migală și pasiune.

Astăzi, „Pâinea lui Ivan” este un loc unde oamenii vin nu doar pentru baghete sau pâinea cu ceapă – ci pentru un gust al normalității europene: munca cinstită răsplătită, afaceri locale sprijinite, comunități care cresc împreună. Pe 28 septembrie, Moldova are de ales: un viitor european, cu șanse și prosperitate sau întoarcerea în trecut, spre sărăcie și dependență de Rusia.

Moldova merită mai multe povești ca a lui Ivan. Moldova merită Europa”, se arată în mesajul postat de USR pe pagina oficială a partidului. Echipa de imagine USR a conceput un afiș electoral prin care frații de peste Prut sunt chemați să-și dea votul pentru”un viitor european, cu șanse și prosperitate.”

