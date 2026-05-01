Cât costă micii în Auchan, Mega Image și LIDL România, de 1 mai. Care sunt cei mai ieftini.

Cât costă micii în Auchan, Mega Image și LIDL România, de 1 mai

În Auchan, o caserolă de mici de 500 g costă 14,69 lei, adică 29,38 lei /kg.

La Mega Image, micii costă 28,59 lei /kg.

Nu în ultimul rând, la LIDL, micii pot fi cumpărați cu 12,99 lei/500 g, deci 25,98 lei /kg (aceștia fiind cei mai ieftini).

Ce conțin micii de la Auchan

Ingredientele micilor vânduți de Auchan sunt: carne de porc 60%, carne de vită 26%, apă, sare, premix (stabilizator: bicarbonat de sodiu, usturoi, piper, paprika, zahăr, extracte de condimente, dextroză, sare, hidrolizate proteice vegetale.

Mititeii trebuie păstrați la o temperatură între 0 și 4 grade Celsius.

Se lasă 5 minute după deschiderea ambalajului original și se consumă în maximum 24 de ore după desigilare.

