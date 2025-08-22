Prima pagină » Actualitate » Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore

Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore

22 aug. 2025, 11:54, Actualitate
Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore
Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice

Alertă ANM în România. Specialiștii în meteorologie au emis un cod galben și două coduri portocalii de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore. Iată care sunt zonele vizate și ce transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Specialiștii în meteorologie au anunțat averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore, în România. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), mai multe zone din țară sunt vizate de furtuni, iar vântul va sufla cu rafale de 50…70 km/h și, temporar, cu peste 80 km/h.

Alertă ANM: cod galben de instabilitate atmosferică

A fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică, pentru ziua în curs, valabil în intervalul 12:00 – 21:00. Zone afectate sunt următoarele: nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea.

„În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, transmite ANM.

Cod portocaliu de averse și instabilitate atmosferică accentuată

ANM mai transmite că a fost activat și un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, de averse importante cantitativ, pentru mai multe zone din România. Codul portocaliu este valabil pentru intervalul 14:00 – 21:00, pentru ziua în curs. Zone afectate sunt: județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna și la munte.

„În județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la munte vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, transmite ANM.

Cod portocaliu de vijelii puternice în zonele marcate pe hartă / foto: ANM

Meteorologii mai transmit un cod portocaliu de vijelii puternice pentru intervalul 13:00 – 19:00, pentru ziua de vineri, 22 august 2025. Zone afectate sunt următoarele: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

„Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80…90 km/h”, transmit meteorologii.

Cod galben de instabilitate atmosferică și caniculă

Totodată, mai sunt valabile două coduri portocalii de instabilitate atmosferică și, respectiv, de caniculă și disconfort termic ridicat. Primul cod galben este valabil de vineri, 22 august, de la ora 21:00, până sâmbătă, 23 august, ora 03:00. Codul galben de instabilitate atmosferică va afecta cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei.

„În cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, transmite ANM.

Cod galben de instabilitate atmosferică în zonele indicate pe hartă / foto: ANM

De asemenea, codul galben de caniculă este valabil pentru ziua de vineri, 22 august, în intervalul 12:00 – 21:00. Zone afectate: sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei.

„Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade”, arată ANM.

Cod galben de caniculă / foto: ANM

Autorul recomandă:

Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București

Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Avertismentul meteorologilor pentru finalul lui 2025

Imagini apocaliptice în Italia. O plajă plină de turiști a fost lovită de o TORNADĂ

Sursă foto: ANM / Envato

Citește și

ULTIMA ORĂ Scenariu terifiant în Gaza. ULTIMATUMUL Israelului pentru Hamas, după aproape doi ani de război: „Porțile iadului se vor deschide în curând”
11:35
Scenariu terifiant în Gaza. ULTIMATUMUL Israelului pentru Hamas, după aproape doi ani de război: „Porțile iadului se vor deschide în curând”
ACTUALITATE Autostrada Moldovei (A7), aproape de primele inaugurări. Cristian Pistol: „Sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația”
11:12
Autostrada Moldovei (A7), aproape de primele inaugurări. Cristian Pistol: „Sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația”
ACTUALITATE Capcana conservelor ieftine de pește din supermarket. Nutriționist sportiv: „Ar putea indica probleme de siguranță alimentară”
11:05
Capcana conservelor ieftine de pește din supermarket. Nutriționist sportiv: „Ar putea indica probleme de siguranță alimentară”
POLITICĂ Claudiu Năsui, critici dure pentru măsurile propuse de Guvernul Bolojan: Tăierile de CHELTUIELI sunt relativ anemice
11:04
Claudiu Năsui, critici dure pentru măsurile propuse de Guvernul Bolojan: Tăierile de CHELTUIELI sunt relativ anemice
JUSTIȚIE Cum se eschivează de sentință cei 20 de polițiști ai Serviciului Rutier Sibiu, acuzați de CORUPȚIE. Nu au fost judecați nici măcar o zi în trei ani
10:47
Cum se eschivează de sentință cei 20 de polițiști ai Serviciului Rutier Sibiu, acuzați de CORUPȚIE. Nu au fost judecați nici măcar o zi în trei ani
Mediafax
Dezvăluiri halucinante despre criminalul din Craiova! Ce ar fi făcut înainte de a-și ucide soția
Digi24
„În așteptarea apocalipsei.” Fraţii Tate îşi fac buncăr de 3,9 milioane de dolari la Bucureşti, va avea și o bară de striptease
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Ce temperaturi vor fi la începutul toamnei? Prognoza emisă de ANM
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
Antena 3
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Marius, un român stabilit în Spania, a murit în timp ce se plimba cu bicicleta electrică. Avea doar 36 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au pățit șoferii și ce s-a întâmplat cu mașinile defecte
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio restricție!
Evz.ro
Idolul adolescentelor, de nerecunoscut după ani de internări la psihiatrie
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Unde și-a tatuat Elena Merișoreanu buzele și sprâncenele: „Aşa am scăpat să mă mai machiez tot timpul”. Cât a plătit pentru cele două proceduri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este autocrația?
EXTERNE Anunț-surpriză al lui Trump, astăzi, la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut. Ce ar putea să anunțe
11:33
Anunț-surpriză al lui Trump, astăzi, la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut. Ce ar putea să anunțe
VIDEO Ora 11:00 | Cum să se ajungă la Pace în Ucraina, câtă vreme totul se reduce la un show mediatic planetar?!
11:03
Ora 11:00 | Cum să se ajungă la Pace în Ucraina, câtă vreme totul se reduce la un show mediatic planetar?!
SPORT Alina Dumitru, marea campioană olimpică la judo, vrea să devină PILOT de raliu. „Îmi place mult să conduc. Particip din nou la Women Rally”
10:58
Alina Dumitru, marea campioană olimpică la judo, vrea să devină PILOT de raliu. „Îmi place mult să conduc. Particip din nou la Women Rally”
EXTERNE Putin, Narendra Modi și Erdogan, printre liderii așteptați la SUMMITUL Organizației de Cooperare de la Shanghai de la finalul lunii august
10:30
Putin, Narendra Modi și Erdogan, printre liderii așteptați la SUMMITUL Organizației de Cooperare de la Shanghai de la finalul lunii august
ACTUALITATE Folii pentru mulcire: cum se aleg, la ce folosesc și când se utilizează
10:16
Folii pentru mulcire: cum se aleg, la ce folosesc și când se utilizează
ADMINISTRAȚIE Microbuze electrice la 250.000 de euro bucata și la Buzău. De data asta, pentru transport public. Primarul Toma se laudă cu isprava sa
10:06
Microbuze electrice la 250.000 de euro bucata și la Buzău. De data asta, pentru transport public. Primarul Toma se laudă cu isprava sa