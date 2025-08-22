Alertă ANM în România. Cod galben și portocaliu de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore

Alertă ANM în România. Specialiștii în meteorologie au emis un cod galben și două coduri portocalii de averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore. Iată care sunt zonele vizate și ce transmite Administrația Națională de Meteorologie.

Specialiștii în meteorologie au anunțat averse, vijelii puternice și instabilitate atmosferică în următoarele 9 ore, în România. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), mai multe zone din țară sunt vizate de furtuni, iar vântul va sufla cu rafale de 50…70 km/h și, temporar, cu peste 80 km/h.

Alertă ANM: cod galben de instabilitate atmosferică

A fost emis un cod galben de instabilitate atmosferică, pentru ziua în curs, valabil în intervalul 12:00 – 21:00. Zone afectate sunt următoarele: nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea.

„În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, transmite ANM.

Cod portocaliu de averse și instabilitate atmosferică accentuată

ANM mai transmite că a fost activat și un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, de averse importante cantitativ, pentru mai multe zone din România. Codul portocaliu este valabil pentru intervalul 14:00 – 21:00, pentru ziua în curs. Zone afectate sunt: județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna și la munte.

„În județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la munte vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, transmite ANM.

Meteorologii mai transmit un cod portocaliu de vijelii puternice pentru intervalul 13:00 – 19:00, pentru ziua de vineri, 22 august 2025. Zone afectate sunt următoarele: județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

„Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80…90 km/h”, transmit meteorologii.

Cod galben de instabilitate atmosferică și caniculă

Totodată, mai sunt valabile două coduri portocalii de instabilitate atmosferică și, respectiv, de caniculă și disconfort termic ridicat. Primul cod galben este valabil de vineri, 22 august, de la ora 21:00, până sâmbătă, 23 august, ora 03:00. Codul galben de instabilitate atmosferică va afecta cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei.

„În cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm). În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp”, transmite ANM.

De asemenea, codul galben de caniculă este valabil pentru ziua de vineri, 22 august, în intervalul 12:00 – 21:00. Zone afectate: sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei.

„Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade”, arată ANM.

Autorul recomandă:

Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București

Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Avertismentul meteorologilor pentru finalul lui 2025

Imagini apocaliptice în Italia. O plajă plină de turiști a fost lovită de o TORNADĂ

Sursă foto: ANM / Envato