Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București

Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cu vreme neobișnuită. Temperaturile vor oscila brusc, se vor înregistra furtuni, iar finalul lunii se va menține la temperaturi ridicate. Iată ce se întâmplă în București.

Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie neobișnuită. În general, lunile septembrie și octombrie prezintă cel mai mic număr mediu de zile cu precipitații, iar vara poate să dureze până la jumătatea lui septembrie, menținându-se temperaturile ridicate, îndeosebi în zonele de sud și vest ale României. De data aceasta, meteorologii vin cu vești surprinzătoare.

Sunt așteptate temeperaturi ridicate în mai multe orașe mari ale României, în prima parte a lunii septembrie 2025. Apoi, valorile termice se schimbă brusc, iar după jumătatea lunii apar precipitațiile.

Meteorologii Accuweather anunță ce se întâmplă în București

Luna septembrie vine cu valori termice atipice pentru București și marile orașe ale țării. În Capitală, de exemplu, începutului lui septembrie 2025 se anunță călduros: temperaturile maxime se vor situa la 34 de grade Celsius, iar noaptea vor atinge 18-19 grade Celsius. Apoi, meteorologii Accuweather anunță o schimbare bruscă a valorilor termice.

Va fi înregistrată o scădere bruscă a temperaturilor cu 10 grade Celsius, în București. Apoi, meteorologii Accuweather anunță o creștere treptată, din nou, a valorilor termice. De la jumătatea lunii septembrie 2025, vor fi zile cu furtuni, vijelii și o ușoară scădere a temperaturilor.

Zilele în care se vor înregistra precipitații în București

13 septembrie 2025, București. Este anunțată furtună în Capitală. Temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius. Temperatura minimă va fi de 11 grade Celsius.

23 septembrie 2025, București. Sunt anunțate ploi în Capitală. Temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius. Noaptea, se vor înregistra 11 grade.

26 septembrie 2025, București. Este anunțată furtună. Maxima zilei se va situa la 25 de grade. Noaptea, temperaturile scad până la 12 grade.

28 septembrie 2025, București. Va ploua. Temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius. Noaptea, se vor înregistra 5 grade.

30 septembrie 2025, București. Va fi furtună. Temperatura maximă va fi de 22 de grade Celsius. Temperatura minimă scade până la 10 grade Celsius.

Autorul recomandă:

Accuweather anunță o toamnă atipică, în România. Primul oraș în care va ninge, iar temperaturile vor ajunge sub pragul de îngheț

Urmează o iarnă grea în Europa, cu un climat sever, viscol și ninsori abundente. Avertismentul meteorologilor pentru finalul lui 2025

Sursă foto: Accuweather / Shutterstock