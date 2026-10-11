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Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate

Olga Borșcevschi
Alertă de atentat la vârful puterii din Polonia. Premierul Donald Tusk și ministrul Apărării, vizați de o posibilă asasinare. Serviciile secrete au fost mobilizate
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Autoritățile din Polonia au declanșat o operațiune de securitate după ce poliția a primit informații despre un posibil atentat care i-ar viza pe premierul Donald Tusk și pe vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul Apărării, relatează rl.pl.

Informația a fost confirmată duminică de Karolina Gałecka, purtătoare de cuvânt a Ministerului de Interne și Administrație din Polonia.

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„În legătură cu informațiile primite de Poliție cu privire la un posibil atac asupra premierului Donald Tusk și a viceprim-ministrului și ministrului Apărării Naționale Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul de Interne și Administrație, Marcin Kierwiński, și ministrul coordonator al Serviciilor Speciale, Tomasz Siemoniak, au dispus luarea de măsuri în această chestiune”, a declarat Karolina Gałecka pe rețeaua X.

Foto: Profimedia

Reuniune de urgență a serviciilor de securitate

Autoritățile din Polonia au convocat pentru duminică, la ora locală 11:00, o reuniune la care participă reprezentanții Agenției pentru Securitate Internă (ABW), ai Poliției și ai Serviciului de Protecție a Statului (SOP), instituția responsabilă de securitatea celor mai importanți demnitari polonezi.

Informația a fost confirmată și de purtătorul de cuvânt al ministrului polonez responsabil cu coordonarea serviciilor speciale, Jacek Dobrzyński.

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