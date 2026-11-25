Prim-ministrul Luca Niculescu a fost prezent miercuri, 25 noiembrie, în Craiova, acolo unde a vizitat fabrica auto Ford Otosan. După ce și-a bifat toată agenda de lucru, șeful Guvernului a fost preluat de primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, alături de care nu a putut rata ocazia de a intra în atmosfera renumitului Târg de Crăciun, care a ajuns chiar astăzi, pentru al doilea an consecutiv, pe primul loc în clasamentul european al celor mai frumoase destianții de sărbători pentru sezonul 2026-2027. Cu nostalgie în glas, premierul a precizat că i-ar fi plăcut să participe, în copilărie, la un astfel de spectacol și a anunțat că nu se va întoarce la București fără câteva bunătăți de Crăciun.

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„Sunt încă la faza de descoperire” / „La finalul unei zile extrem de pline, mă bucur că voi lua ceva și pentru acasă”

„Sunt încă la faza de descoperire. În primul rând, felicitări, doamna primar, pentru locul 1 la această competiție. Înțeleg că unul din patru dintre cei care au votat a votat pentru dumneavoastră.

Chiar mă gândeam și îi spuneam doamnei primar că mi-ar fi plăcut foarte mult ca, atunci când eram mic, să am parte de un asemenea spectacol de lumină, de Moș Crăciun care zboară și de toate frumusețile care sunt aici.

Hazardul face să fiu la Craiova chiar în seara în care s-a anunțat acest rezultat. Am venit pentru a vizita întreprinderea Ford, care este unul dintre motoarele economice din Craiova. Iată că, la finalul unei zile extrem de pline, mă bucur că pot să descopăr și voi lua ceva și pentru acasă”, a declarat Luca Niculescu.

Olguța Vasilescu, lăudată de soțul ei, Cladiu Manda, după ce Târgul de Crăciun de la Craiova a ajuns pe primul loc în clasament: „Felicitări, iubita mea!”

Tot astăzi, Lia Olguța Vasilescu a anunțat, într-o postare pe Facebook, că Târgul de Crăciun de la Craiova a fost votat „Cel mai bun Târg de Crăciun din Europa”, în cadrul competiției online organizată de European Best Destinations. Edilul a transmis că târgul din Craiova a primit peste 500.000 de voturi.

Lia Oguța Vasilescu a fost felicitată și de soțul ei, Claudiu Manda, secretar general al PSD, care i-a transmis un mesaj prin intermediul unei postări pe social media.

„Felicitări, Craiova! Felicitări, iubita mea! ❤️ Pentru al doilea an consecutiv, Craiova primește titlul de „Cel mai frumos târg de Crăciun din Europa”, cu un număr record de 542.821 de voturi. O recunoaștere a frumuseții și a autenticității acestui târg, care aduce oamenii împreună pentru a împărtăși bucuria sărbătorilor de iarnă”, a scris Claudiu Manda pe Facebook.