Drumul Expres Brăila–Galați, aflat la un stadiu de execuție de 99%, nu va putea fi deschis circulației până la sfârșitul acestui an, din cauza furtului unor componente structurale necesare podului peste Siret. Potrivit informațiilor comunicate de CNAIR, constructorul a reclamat dispariția cablurilor care susțin tablierul podului și a sistemelor de prindere, iar piesele de înlocuire nu vor ajunge pe șantier în 2026.

Blocajul afectează o șosea de aproximativ 10,76 kilometri, realizată de asocierea din grupul UMB, care are rolul de a asigura legătura dintre Galați și infrastructura podului suspendat peste Dunăre de la Brăila. Valoarea contractului comunicată de autorități se ridică la 449,42 milioane de lei, fără TVA.

„Am vorbit și cu constructorul. Din ce ne-a spus acesta, nu vor reuși să aducă anul acesta hobanele și elementele de prindere a hobanelor care au fost furate. Ca atare, lucrările nu vor putea continua până la sosirea acestor elemente”, a precizat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt CNAIR, pentru Adevărul.

Furturi repetate pe un șantier care avea firmă de pază

Potrivit reprezentantului CNAIR, constructorul a depus plângere la Poliție. Acesta a arătat că pe șantier exista sau existase o firmă de pază, iar circumstanțele în care au dispărut componentele urmează să fie clarificate.

„Constructorii au făcut plângere la Poliție. Au și o firmă de pază acolo sau aveau o firmă de pază. Trebuie lămurită treaba de către constructori, atât cu Poliția, cât și cu firma de pază”, a afirmat Șerbănescu.

Dispariția unui volum semnificativ de piese a fost sesizată în urmă cu aproximativ două luni, însă sustragerile ar fi continuat și ulterior. „Acum două luni a fost sesizat furtul masiv, dar, între timp, am înțeles că s-au mai furat elemente”, a adăugat oficialul CNAIR.

De ce lipsa câtorva componente blochează un drum aproape finalizat

Deși proiectul în ansamblu a ajuns la 99%, darea în folosire depinde exclusiv de finalizarea podului hobanat peste Siret. Hobanele sunt cablurile care susțin tablierul podului și transmit încărcările către piloni, iar fără acestea nu pot fi montate și betonate dalele căii de rulare.

„Constructorii pot lucra la confecțiile metalice și iarna. Dar mai au de montat dalele și de betonat aceste dale. Și nu le pot monta pe calea podului și nu le pot betona pentru că nu au hobanele care să susțină elementele podului pe care vor fi așezate dalele. Și atunci este un cerc vicios”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Transporturilor la începutul lunii noiembrie și citate de Economica.net, pe șantier fuseseră montate 64 dintre cele 96 de hobane și 32 dintre cele 204 dale.