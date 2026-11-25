Un grup de 19 deputați și senatori ai Partidului Național Liberal s-au dezlănțuit la scurt timp după ce senatoarele Monica Anisie și Nicoleta Pauliuc au fost excluse din grupul parlamentar al formațiunii politice din cauza faptului că au susținut și au votat Guvern Veștea în luna iunie. Totodată, senatorilor liberali Mihail Veștea și Sorin Cîmpeanu le-au fost retrase funcțiile de conducere pe care le ocupau în comisiile Senatului. Cei 19 parlamentari au transmis un comunicat prin care solicită anularea excluderii și sancțiunilor aplicate celor patru colegi de partid și condamnă modul abuziv în care fostul premier Ilie Bolojan conduce PNL.

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Cine sunt cei 19 parlamentari PNL care îl somează pe Ilie Bolojan să retragă sancțiunile aplicate celor patru senatori

Comunicatul de presă este semnat de 19 parlamentari PNL – 14 deputați și 5 senatori.

Din grupul senatorilor, semnează:

Anisie Monica-Cristina ;

; Cîmpeanu Sorin-Mihai ;

; Pauliuc Nicoleta ;

; Predoiu Marian-Cătălin;

Veștea Mihail .

Din grupul deptuaților, semnează:

Andrei Alexandru-Ioan;

Baciu Romică-Andrei;

Bode Lucian Nicolae;

Culeafă Mihai;

Gorghiu Alina-Ștefania;

Iordache Ion;

Matei Aneta;

Mititelu Eduard-Tatian;

Pandea Ciprian;

Prișcă Răzvan Sorin;

Rusu Sebastian-Mihai;

Scarlat George;

Stroe Ionuț-Marian;

Teslariu Andrei-Ionuț.

„Miza nu e votul, sancțiunea îi lovește doar pe cei care îndrăznesc să-l conteste pe Ilie Bolojan”

„Decizia de astăzi de a le exclude din grupul PNL de la Senat a colegelor noastre Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședinte al PNL, și Monica Anisie, fost ministru liberal al Educației, precum și înlăturarea senatorului Mihail Veștea și a fostului ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, din funcțiile de conducere ale comisiilor Senatului nu este doar o dispută personală cu câțiva parlamentari, ci încă un episod al luptei lui Ilie Bolojan împotriva partidului.

Semnăm împreună acest comunicat pentru a ne arăta solidaritatea și pentru a puncta că abuzul de azi nu îi privește doar pe cei patru, ci privește modul autocratic în care este condus PNL de Ilie Bolojan.

Disciplina de vot invocată pentru excluderea celor două colege e doar un pretext: când alți colegi nu au votat guvernul Niculescu, pe care Ilie Bolojan l-a cerut, nimeni n-a fost sancționat. Asta arată că disciplina de vot e folosită selectiv, că miza nu e votul și că sancțiunea îi lovește doar pe cei care îndrăznesc să-l conteste pe Ilie Bolojan”, transmit cei 19 parlamentari.

„Pe 8 noiembrie, o parte dintre noi am fost supuși unui șantaj: ori ne retragem acțiunile din instanță, ori vom fi excluși din grupurile parlamentare”

„Pe lângă acest aspect, excluderea celor două colege este o sancționare discriminatorie si demonstrează o conducere bazata pe dubla măsură față de membri, în funcție de opiniile lor politice.

Pe 8 noiembrie, o parte dintre noi am fost supuși unui șantaj: ori ne retragem acțiunile din instanță împotriva unor decizii ilegale ale conducerii, ori vom fi excluși din grupurile parlamentare ale PNL. În toate procesele, instanțele au admis cererile formulate de noi și au suspendat deciziile conducerii PNL, pe motive de legalitate.

Nu putem accepta ideea că un membru al unui partid liberal trebuie să renunțe la posibilitatea de a se adresa justiției pentru a-și păstra locul în grupul parlamentar. Dreptul de a te adresa justiției este garantat de Constituție”, mai spun liberalii.

„Ilie Bolojan transformă această dispută într-o confruntare directă în care toți cei care apelează la justiție riscă să fie eliminați politic”

„Un partid liberal ar trebui să fie primul care apără acest drept. Iar liderul său politic trebuie să accepte că poate pierde o dispută juridică. Hotărârile judecătorești trebuie respectate indiferent dacă te avantajează sau nu. Ilie Bolojan transformă această dispută asupra legalității unor decizii într-o confruntare directă în care toți cei care apelează la justiție riscă să fie eliminați politic.

Avem opinii diferite, dar nu trebuie să fim tratați ca adversari ai partidului. Într-un partid liberal trebuie să existe loc pentru dezbatere, pentru libertatea de exprimare și pentru competiție internă.

Nu putem să nu remarcăm că oamenii care au muncit ani de zile pentru partid, au câștigat alegeri și au construit organizații de la zero sunt dați la o parte. În același timp, oameni care nu au luptat niciodată pentru PNL, ci uneori împotriva PNL, sunt aduși peste noapte în funcții de conducere în partid și în guvern”, precizează contestatarii lui Ilie Bolojan.

„Problema politică majoră este direcția în care Ilie Bolojan duce PNL” / „Vom acționa în consecință, folosind toate instrumentele statutare și legale”

„Marele dezacord din PNL nu este despre procese, declarații sau voturi în plen. Problema politică majoră este direcția în care Ilie Bolojan duce PNL. Ceea ce contestăm noi este lipsa unei dezbateri suficient de clare în partid despre colaborarea cu USR, limitele acestei colaborări și consecințele ei asupra identității liberale a partidului. PNL are propria istorie, propriile valori și propriul electorat.

În partid există o nemulțumire mult mai mare decât se vede față de modul în care este condus partidul, față de modul în care sunt tratați liberalii care au muncit și au câștigat alegeri în localități, orașe și județe și față de felul în care oameni care au luptat împotriva partidului, cu aere de vedete politice, sunt promovați peste noapte direct în funcții de conducere la partid și la guvern.

Într-un partid liberal, diferențele de opinie nu se rezolvă prin ultimatumuri și sancțiuni, ci prin dialog. De aceea, solicităm anularea deciziei de sancționare a celor 4 colegi care au fost înlăturați în mod abuziv din grup, respectarea legii, a statutului și a regulamentelor parlamentare, precum și o dezbatere reală privind orientarea politică și ideologică a PNL.

În plus, solicităm conducerii partidului să înțeleagă că unitatea partidului nu se obține prin eliminarea colegilor care au opinii diferite. PNL este mai vechi decât orice conducere și mai important decât orice președinte de partid.

Nu vom mai accepta ca acest șantaj să își producă efectele. Vom acționa în consecință, atât politic, cât și instituțional, folosind toate instrumentele statutare și legale”, conchid cei 19 parlamentari PNL comunicatul emis.