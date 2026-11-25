Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, consiliera PNL Adriana Ungureanu a anunțat că va contesta decizia de excludere din partid. Cunoscută în Craiova sub numele de Vivien, după cofetăria pe care o deține, aceasta a fost exclusă din PNL la scurt timp după ce i-a oferit cadou primarului Lia Olguța Vasilescu un tort decorat cu imaginea Târgului de Crăciun. Consiliera PNL a relatat că a fost aleasă de oameni care au încredere în ea și în cei 25 de ani de când este în PNL, a depus nenumărate proiecte. De asemenea, a adăugat că nu a primit niciun act oficial prin care să fie anunțată că o să fie exlusă din partid.

Pe de altă parte, Partidul Național Liberal a transmis într-un comunicat că a decis exluderea ei din partid pentru că a refuzat în mod constant să voteze în ședințele Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu linia și deciziile stabilite împreună cu colegii. Urmărește emisiunea live aici.

Adriana Ungureanu susține că va contesta decizia de exludere din PNL

Liberala Adriana Ungureanu a declarat că va contesta decizia de excludere din partid, deoarece a fost aleasă de cetățeni și susține că a depus numeroase proiecte în cei zece ani de activitate ca membru al Consiliului Local. Consiliera PNL a amintit că este membră PNL din 2002 și a criticat actuala conducere a partidului, pe care o acuză că vrea să înlăture membrii cu opinii proprii, apreciați și respectați de comunitate.

„Voi contesta decizia, pentru că eu sunt aleasă de oameni, de oamenii care au avut încredere în mine. Am depus foarte multe proiecte de 10 ani, de când sunt consilier local. Că nu sunt de 2 ani… Eu de 25 de ani sunt ultima penelistă din PNL, din 2002, alături de colegii mei.

Noul PNL vrea să scape de oamenii care au opinii, de oamenii care sunt iubiți și de oamenii care sunt respectați”, a relatat liberala Adriana Ungureanu.

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Adriana Ungureanu spune că nu a primit nicio notificare oficială cu privire la suspendarea ei din PNL

Adriana Ungureanu a afirmat că nu a primit nicio notificare oficială cu privire la suspendarea sa și că a aflat din comunicatul partidului motivele invocate pentru excludere. Aceasta a explicat că a votat diferit de grupul consilierilor PNL în anumite situații, deoarece a considerat că deciziile sale trebuie să țină cont de interesele cetățenilor care au ales-o.

Liberala a precizat că tortul oferit primăriței din Craiova a fost un cadou din partea firmei sale, nu a consilierilor PNL, și a amintit că aceasta este o tradiție de trei ani, prin care cofetăria contribuie la promovarea Târgului de Crăciun din Craiova.

„Eu n-am primit nicio hârtie că aș fi suspendată. Am înțeles din comunicat că se precizează, printre altele, că aș fi votat în anumite situații diferit de deciziile grupului consilierilor PNL. Am votat în interesul cetățenilor, pentru că ei sunt cei care m-au trimis acolo. Miercuri am fost cu tortul din partea firmei, nu din partea consilierilor PNL. Acest tărâm atrage foarte mulți turiști în Craiova, iar albinuțelor mele le place foarte mult să facă bradul. De trei ani ducem tort, iar acum a fost Tărâmul Elfilor”, a adăugat Adriana Ungureanu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Adriana Ungureanu spune că 15 colegi din Biroul Politic Local au votat pentru exluderea ei, deși o parte dintre ei nu sunt membri ai partidului

Adriana Ungureanu a susținut că 15 colegi din Biroul Politic Local au votat pentru excluderea sa, deși o parte dintre ei nu sunt membri ai partidului. Liberala a afirmat că nu trebuie să ceară aprobarea conducerii pentru a decide cui oferă produse din propria afacere, întrucât nu este angajată la stat și își câștigă existența din activitatea cofetariei. Liberala a subliniat că, în cei 25 de ani de activitate politică, a reprezentat PNL cu onoare.

„Am fost votată de 15 colegi din BPL, dintre care o parte nu sunt membri, am auzit într-un comunicat. Eu cred că nu trebuie să cer permisiunea lui pentru a decide cui și ce să ofer din propria afacere. Nu sunt angajată la stat, noi trăim din afacerea asta. În 25 de ani de politică, am reprezentat cu onoare PNL”, a mai relatat Adriana Ungureanu.

Ce a transmis PNL într-un comunicat

Într-un comunicat de presă, reprezentanții PNL au detaliat motivele sancțiunii și poziția partidului față de activitatea acesteia în Consiliul Local Craiova.

”Biroul Politic Local al PNL Craiova a decis suspendarea din funcțiile politice a doamnei Adriana Ungureanu și retragerea sprijinului politic în cadrul Consiliului Local.

În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Local (BPL) al Partidului Național Liberal – Filiala Craiova a analizat activitatea politică și administrativă a consilierului local Adriana Ungureanu, adoptând decizia de a o suspenda din toate funcțiile politice deținute în cadrul organizației și de a o exclude din grupul consilierilor locali ai PNL Craiova.

Potrivit hotărârii adoptate de conducerea organizației locale, această măsură a fost luată ca urmare a încălcării repetate a prevederilor Statutului Partidului Național Liberal, în special a articolului 13, litera f) și a articolului 25, litera d), care reglementează obligațiile membrilor și ale aleșilor locali de a respecta deciziile forurilor de conducere ale partidului.

Astfel, doamna Adriana Ungureanu a refuzat în mod constant să voteze în ședințele Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu linia și deciziile stabilite împreună cu colegii din grupul consilierilor PNL.