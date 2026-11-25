Marcel Ciolacu, președintele Consiliul Județean Bacău și fost premier, a anunțat miercuri 25 noiembrie, în cadrul unei ședințe, că intenționează să implementeze, în premieră, un sistem informatic integrat pentru toată regiunea de sud-est.

„Va fi o premieră la nivel naţional”

Săptămâna trecută, între Consiliul Județean Buzău și Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) au fost puse bazele unui parteneriat care urmează să prindă contur în prima jumătate a lunii decembrie, potrivit afirmațiilor făcute de Marcel Ciolacu.

De asemenea, Serviciul de Telecomunicații Speciale urmează să construiască la Buzău un hub a cărui valoare este estimată la 30 de milioane de euro şi ca urmare a demarat discuţii pentru implementarea unui sistem informatic integrat la nivel de regiune.

„Toate instituţiile, inclusiv primăriile, ar urma să folosească aceleaşi programe, de exemplu acelaşi sistem de contabilitate şi aceeaşi interfaţă cu cetăţenii. Va fi o premieră la nivel naţional, iar preşedinţii de consilii judeţene şi primarii din regiune au fost de acord la nivel informal. Acordul dintre Buzău şi Vrancea este aproape încheiat, iar până la sfârşitul anului vom avea o întâlnire şi la Galaţi pentru finalizarea proiectului”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu a menționat că actuala platformă digitală a instituțiilor publice din zona Buzăului nu funcționează adecvat și nici cetățenii nu sunt mulțumiți. Președintele Consiliului Județean a subliniat că scopul este ca noul sistem informatic să vină în ajutorul locuitorilor.

”Să poţi intra să-ţi completezi o solicitare de…. lemne de foc, de exemplu, singur, pe site-ul Consiliului Judeţean sau al primăriei. Nu să completezi cererea, să o tipăreşti, să o semnezi si mergi cu ea tot la ghişeu”, a explicat el.

„Trebuie să ne adaptăm la AI”

De asemenea, Ciolacu a subliniat că prioritatea imediată a Consiliului Judeţean o reprezintă investiţiile în digitalizarea urbanismului şi a achiziţiilor publice.

„Trebuie să ne adaptăm la AI. Cred că nu e cineva de aici care să nu folosească AI-ul în fiecare zi”, a spus Ciolacu.

Întrebat dacă şi la ce foloseşte inteligenţa artificială, Ciolacu a răspuns: