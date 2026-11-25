Cercetătorii care caută Arca lui Noe susțin că au găsit, în apropierea Muntelui Ararat din estul Turciei, mostre de lemn care datează de acum aproximativ 4.300 de ani.

Oamenii caută rămășițele Arcei lui Noe – corabia uriașă folosită de Noe, potrivit relatării din Cartea Genezei, pentru a se salva pe sine, familia sa și o mulțime de animale de potopul care ar fi cuprins întreaga lume – încă din Antichitate. Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

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În ultima vreme – deși interesul pentru această regiune datează încă din Evul Mediu – atenția celor care caută Arca s-a concentrat asupra sitului Durupınar, situat în apropierea Muntelui Ararat, în estul Turciei. Argumentele care susțin această ipoteză sunt destul de șubrede. Totuși, având în vedere că este vorba despre căutarea unei relicve biblice – despre care mulți cred că are un caracter alegoric – nici nu ne-am putea aștepta la prea multe indicii concrete, relatează IFL Science.

Locul în care ar fi ajuns corabia biblică

În Geneza 8:4 se menționează că, după retragerea apelor potopului, Arca lui Noe „s-a oprit pe munții Ararat”. Dacă acest lucru pare să închidă definitiv discuția, trebuie să știm că, la acea vreme, nu existau munți numiți Ararat. Specialiștii sugerează că termenul s-ar putea referi la Armenia, situată la est de Turcia. Ulterior, Muntele Ağrı (Ağrı Dağı) din Turcia a devenit cunoscut la nivel internațional sub numele de Muntele Ararat.

Totuși, zona de interes actuală se află la 29 de kilometri sud de vârful Muntelui Ararat (Marele Ararat) și face parte din masivul Muntelui Tendürek. Motivul pentru care acest lucru prezintă interes este faptul că, în 1959, fotografiile aeriene ale zonei au arătat că partea superioară a unei secțiuni din Formațiunea Durupınar seamănă, într-o oarecare măsură, cu o barcă.

„Căpitanul İlhan Durupınar a descoperit această formațiune în formă de barcă, cu o lungime de 157 de metri, în fotografii de recunoaștere aeriană din estul Turciei, în apropierea Muntelui Ararat”, precizează organizația Noah’s Ark Scans, susținând, totodată, că „structura corespunde perfect descrierii biblice a Arcei lui Noe, regăsite în capitolul 6 din Geneza”.

În prezent, Noah’s Ark Scans – care a demarat noi investigații și prelevări de probe în zonă în luna iulie a acestui an – afirmă că a descoperit fragmente de lemn ars la o adâncime de aproximativ 9 metri pe latura vestică a formațiunii și la circa 1 metru în interior față de suprafața expusă. Mai mult, într-un comunicat recent, aceștia menționează că datarea cu radiocarbon plasează una dintre probe în intervalul 2410–2269 î.Hr., iar o alta în intervalul 2349–2193 î.Hr, mai scrie sursa citată anterior.

„În vara anului 2026, în timp ce desfășuram «Proiectul de Cercetare a Arcei lui Noe» în cadrul Formațiunii Durupınar, am descoperit mai multe bucăți de lemn carbonizat, îngropate la aproximativ nouă metri sub suprafață. Mă așteptam ca lemnul să fie foarte vechi, având în vedere adâncimea la care a fost găsit”, a declarat dr. Cenker Atila, cel care a descoperit fragmentele de lemn.

„Cu toate acestea, rezultatele analizelor de datare cu radiocarbon, efectuate atât în ​​Statele Unite, cât și în Turcia, au indicat date remarcabil de apropiate de perioada asociată, în mod tradițional, cu Marele Potop al lui Noe. Pe măsură ce trece timpul, simt că mă apropii tot mai mult de ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din istorie: găsirea Arcei lui Noe.”

Dovezi insuficiente pentru o descoperire istorică

Așadar, asta înseamnă că a fost găsită Arca lui Noe? Nu. Deși descoperirea unor bucăți de lemn vechi este, într-adevăr, un lucru interesant, restul echipei nu merge până acolo încât să susțină că lemnul respectiv ar face parte din arcă. Echipa susține că lemnul prezintă urme de prelucrare și modelare umană, deși acest lucru nu a fost demonstrat sau detaliat. În prezent, nici tipul de lemn nu a fost identificat, însă o analiză viitoare va clarifica și acest aspect.

În arheologie există o problemă cunoscută sub numele de „problema lemnului vechi” (sau „efectul lemnului vechi”). Atunci când se recurge la datarea cu radiocarbon pentru lemn sau cărbune, se determină, de fapt, momentul în care carbonul a fost încorporat în inelele de creștere ale arborelui. În cazul arborilor foarte bătrâni, inelele interioare pot fi semnificativ mai vechi decât cele exterioare.

De asemenea, momentul în care lemnul a fost utilizat efectiv poate fi mult mai îndepărtat în trecut – un aspect pe care metodele de datare cu radiocarbon nu îl pot măsura. În cazul arborilor cu o durată de viață foarte lungă, acest lucru poate crea probleme majore, ducând la „anomalii în date” care „pot varia de la decenii sau secole, până la milenii, în cazuri excepționale”, după cum arată un studiu din 2021.

După cum notează „Wood Central”, dacă se dovedește că lemnul provine, de exemplu, de la un mesteacăn, îngrijorările legate de datare s-ar putea atenua. Dacă însă se dovedește a fi stejar, atunci aceste îngrijorări s-ar accentua.