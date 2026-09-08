O defecțiune tehnică la sistemul britanic de control al traficului aerian provoacă marți perturbări majore pe aeroporturile din Marea Britanie. Zborurile de pe Heathrow și Gatwick sunt suspendate cel puțin până la ora 19.00, ora locală, în timp ce alte aeroporturi din țară se confruntă cu întârzieri și restricții.

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Zeci de zboruri, afectate de defecțiunea sistemului de control aerian

Problemele au început după ora 13:00, ora locală, și s-au extins rapid la aeroporturi din mai multe regiuni ale țării. Pe lângă Heathrow și Gatwick, sunt afectate operațiunile de pe London City, Manchester, Stansted, East Midlands, Birmingham, Belfast City, Aberdeen, Glasgow și Southampton.

Întârzieri sunt raportate și pe aeroporturile din Luton, Edinburgh și Cardiff.

Defecțiunea a apărut la echipamentele centrului NATS din Swanwick, în apropiere de Southampton. NATS este compania care gestionează serviciile de control al traficului aerian din Marea Britanie.

Potrivit informațiilor citate de The Telegraph, problema este legată de procesarea datelor de către sistemele de control al traficului aerian.

NATS confirmă o problemă tehnică

NATS a confirmat că se confruntă cu o problemă tehnică, însă nu a precizat ce echipament a cedat și nici care este cauza defecțiunii.

„Investigăm o problemă tehnică ce provoacă unele perturbări ale plecărilor. Inginerii noștri sunt la fața locului și vom furniza o actualizare cât mai curând posibil”, a transmis compania.

Serviciul britanic de control al traficului aerian și-a cerut scuze pasagerilor pentru întârzieri și le-a recomandat să verifice situația zborurilor direct cu operatorii aerieni.

British Airways anunță că borurile sunt afectate

British Airways a anunțat că operațiunile sale sunt afectate de incident și a precizat că defecțiunea este în afara controlului companiei.

Operatorul aerian încearcă să îi ajute pe pasagerii afectați să își continue călătoriile cât mai repede posibil.

La Manchester, reprezentanții aeroportului au confirmat că traficul aerian este afectat și au avertizat că problemele ar putea continua pe parcursul zilei de marți. Deocamdată, sunt așteptate în principal întârzieri, nu anulări de zboruri.

Zboruri din Europa, oprite înainte de decolare

Incidentul are efecte și asupra zborurilor care urmau să ajungă în Marea Britanie din alte țări europene. Eurocontrol, organizația europeană responsabilă de coordonarea traficului aerian, a precizat că problema este legată de procesarea datelor în sistemele de control al traficului aerian.

Unele aeronave care urmau să plece din Europa continentală către Marea Britanie nu au primit permisiunea de decolare și au rămas la sol în aeroporturile de origine.

În același timp, opt aeroporturi din Irlanda și Germania au fost puse în așteptare pentru a putea prelua eventuale zboruri redirecționate de la Heathrow.

Blocajele ar putea continua și după remedierea defecțiunii

Revenirea la normal nu va fi neapărat imediată după repararea sistemului. Zborurile care au fost întârziate în perioada restricțiilor vor trebui reprogramate și reintegrate treptat în traficul aerian.

Din acest motiv, efectele incidentului ar putea fi resimțite și miercuri.

Un reprezentant al operatorilor aerieni de pe Heathrow a avertizat, de asemenea, că perturbările prelungite pot duce la aglomerarea terminalelor și a zonelor de staționare a aeronavelor.