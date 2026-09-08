Prima pagină » Știri externe » Haos pe aeroporturile din Marea Britanie. O defecțiune la sistemul de control aerian a blocat zborurile

Haos pe aeroporturile din Marea Britanie. O defecțiune la sistemul de control aerian a blocat zborurile

Haos pe aeroporturile din Marea Britanie. O defecțiune la sistemul de control aerian a blocat zborurile
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O defecțiune tehnică la sistemul britanic de control al traficului aerian provoacă marți perturbări majore pe aeroporturile din Marea Britanie. Zborurile de pe Heathrow și Gatwick sunt suspendate cel puțin până la ora 19.00, ora locală, în timp ce alte aeroporturi din țară se confruntă cu întârzieri și restricții.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Zeci de zboruri, afectate de defecțiunea sistemului de control aerian

Problemele au început după ora 13:00, ora locală, și s-au extins rapid la aeroporturi din mai multe regiuni ale țării. Pe lângă Heathrow și Gatwick, sunt afectate operațiunile de pe London City, Manchester, Stansted, East Midlands, Birmingham, Belfast City, Aberdeen, Glasgow și Southampton.

Întârzieri sunt raportate și pe aeroporturile din Luton, Edinburgh și Cardiff.

Defecțiunea a apărut la echipamentele centrului NATS din Swanwick, în apropiere de Southampton. NATS este compania care gestionează serviciile de control al traficului aerian din Marea Britanie.

Potrivit informațiilor citate de The Telegraph, problema este legată de procesarea datelor de către sistemele de control al traficului aerian.

NATS confirmă o problemă tehnică

NATS a confirmat că se confruntă cu o problemă tehnică, însă nu a precizat ce echipament a cedat și nici care este cauza defecțiunii.

„Investigăm o problemă tehnică ce provoacă unele perturbări ale plecărilor. Inginerii noștri sunt la fața locului și vom furniza o actualizare cât mai curând posibil”, a transmis compania.

Serviciul britanic de control al traficului aerian și-a cerut scuze pasagerilor pentru întârzieri și le-a recomandat să verifice situația zborurilor direct cu operatorii aerieni.

British Airways anunță că borurile sunt afectate

British Airways a anunțat că operațiunile sale sunt afectate de incident și a precizat că defecțiunea este în afara controlului companiei.

Operatorul aerian încearcă să îi ajute pe pasagerii afectați să își continue călătoriile cât mai repede posibil.

La Manchester, reprezentanții aeroportului au confirmat că traficul aerian este afectat și au avertizat că problemele ar putea continua pe parcursul zilei de marți. Deocamdată, sunt așteptate în principal întârzieri, nu anulări de zboruri.

Zboruri din Europa, oprite înainte de decolare

Incidentul are efecte și asupra zborurilor care urmau să ajungă în Marea Britanie din alte țări europene. Eurocontrol, organizația europeană responsabilă de coordonarea traficului aerian, a precizat că problema este legată de procesarea datelor în sistemele de control al traficului aerian.

Unele aeronave care urmau să plece din Europa continentală către Marea Britanie nu au primit permisiunea de decolare și au rămas la sol în aeroporturile de origine.

În același timp, opt aeroporturi din Irlanda și Germania au fost puse în așteptare pentru a putea prelua eventuale zboruri redirecționate de la Heathrow.

Blocajele ar putea continua și după remedierea defecțiunii

Revenirea la normal nu va fi neapărat imediată după repararea sistemului. Zborurile care au fost întârziate în perioada restricțiilor vor trebui reprogramate și reintegrate treptat în traficul aerian.

Din acest motiv, efectele incidentului ar putea fi resimțite și miercuri.

Un reprezentant al operatorilor aerieni de pe Heathrow a avertizat, de asemenea, că perturbările prelungite pot duce la aglomerarea terminalelor și a zonelor de staționare a aeronavelor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Rareș Bogdan: „Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt clopoțelul. Pauza s-a terminat! Europa unită trebuie să revină la scopul ei inițial”
21:43
Rareș Bogdan: „Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt clopoțelul. Pauza s-a terminat! Europa unită trebuie să revină la scopul ei inițial”
FLASH NEWS UE aprobă finanțarea pentru rachete Patriot destinate Ucrainei cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro
20:02
UE aprobă finanțarea pentru rachete Patriot destinate Ucrainei cu bani din împrumutul european de 90 de miliarde de euro
DIPLOMAȚIE Trump și Putin au discutat o oră la telefon despre războiul din Ucraina. Ce și-au spus cei doi lideri
19:18
Trump și Putin au discutat o oră la telefon despre războiul din Ucraina. Ce și-au spus cei doi lideri
CONTROVERSĂ Israelul închide consulatul britanic din Ierusalim, după ce Londra a impus sancțiuni împotriva coloniilor din Cisiordania. 12 oficiali din Regat au interdicție de intrare pe teritoriul statului evreu
18:59
Israelul închide consulatul britanic din Ierusalim, după ce Londra a impus sancțiuni împotriva coloniilor din Cisiordania. 12 oficiali din Regat au interdicție de intrare pe teritoriul statului evreu
FLASH NEWS Zelenski speră să se întâlnească cu Trump în septembrie. Ce solicitări ar avea să-i comunice președintelui SUA
18:18
Zelenski speră să se întâlnească cu Trump în septembrie. Ce solicitări ar avea să-i comunice președintelui SUA
RĂZBOI O dronă rusească a lovit un post TV din Kiev în timpul unei transmisiuni în direct. Cel puțin cinci persoane au fost rănite
18:13
O dronă rusească a lovit un post TV din Kiev în timpul unei transmisiuni în direct. Cel puțin cinci persoane au fost rănite
Mediafax
Nicușor Dan, cerere ȘOCANTĂ! 20 de militari români, trimiși în Franța și Marea Britanie pentru Ucraina
Digi24
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
Cancan.ro
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Adevarul
Judecătorii CCR numiți de PSD ar pregăti o procedură pentru înlăturarea Siminei Tănăsescu de la șefia Curții
Mediafax
EXCLUSIV. Iarna care vine pune România la încercare! Cristian Bușoi explică cât de grea va fi
Click
Jurnalista Sorina Matei, noua șefă interimară a TVR. Cine preia conducerea Radioului Public
Digi24
Reacția lui Harry și Meghan după mesajul regelui Charles privind statutul lor în Familia Regală
Cancan.ro
Prințul Marco a scos artileria grea și îl atacă pe Speak: 'Să vorbim despre suma pe care ai primit-o și...
Ce se întâmplă doctore
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Pământul are o nouă hartă! Cum au fost aranjate continentele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Ești exagerat de frumoasă, cu ce te ocupi?
Descopera.ro
O noapte scăldată în sânge la Belgrad. Asasinatul care a schimbat istoria Serbiei
Mediafax Italia
Plajele de nisip care AU APĂRUT peste noapte! Localnicii nu mai știu ce să creadă!
Mediafax Spania
Unde este mai ușor să te angajezi în 2026? Ghidul pieței muncii și domeniile „Zonă Verde”
REACȚIE Victor Ponta explică de ce s-a lansat acum atacul la judecătorul Deliorga
21:55
Victor Ponta explică de ce s-a lansat acum atacul la judecătorul Deliorga
MARIUS TUCĂ SHOW Radu Herjeu dă vina pe USR pentru reacțiile radicale din sfera politică. „Suveraniștii s-au radicalizat la acțiunile fanilor USR.”
21:39
Radu Herjeu dă vina pe USR pentru reacțiile radicale din sfera politică. „Suveraniștii s-au radicalizat la acțiunile fanilor USR.”
CONTROVERSĂ Derapaj al unui vicepreședinte PNL: A publicat o imagine în care Grindeanu și Simion apar în pat, ținându-se în brațe. „Care e problema?”. PNL a sesizat CNCD într-un caz aproape identic
21:18
Derapaj al unui vicepreședinte PNL: A publicat o imagine în care Grindeanu și Simion apar în pat, ținându-se în brațe. „Care e problema?”. PNL a sesizat CNCD într-un caz aproape identic
MARIUS TUCĂ SHOW Petrișor Peiu dezvăluie cele trei condiții ale AUR pentru susținerea noului Guvern: „Trebuie să avem postul de premier”
21:16
Petrișor Peiu dezvăluie cele trei condiții ale AUR pentru susținerea noului Guvern: „Trebuie să avem postul de premier”
Patrick André de Hillerin: Atârnătorii
21:11
Patrick André de Hillerin: Atârnătorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe