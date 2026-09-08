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PNL și USR sesizează CCR și cer anchetă internă a CSM privind deplasările judecătorului Deliorga cu zboruri private în Mykonos

Gilda Popa
PNL și USR sesizează CCR și cer anchetă internă a CSM privind deplasările judecătorului Deliorga cu zboruri private în Mykonos
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USR și PNL anunță că vor sesiza Curtea Constituțională (CCR) și a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în cazul deplasării de lux în Mykonos la care au participat judecătorul Cristian Deliorga și președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru. Cele două partide cer verificarea deplasării, a sursei de finanțare și a eventualelor efecte pe care relațiile cu politicieni și oameni de afaceri le-ar putea avea asupra imparțialității și independenței celor doi magistrați.

Formațiunile politice solicită CSM să analizeze prezența președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, în deplasarea de lux din Mykonos plătită de o entitate privată și efectele acesteia și ale întâlnirii acestuia cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității și independenței sale.

USR: Cine a plătit aceste zboruri?

De asemenea, USR și PNL cer PSD și fostului ministru al Muncii Petre-Florin Manole să prezinte toate datele despre interesele și scopul real al deplasării la Mykonos.

„PSD încă suferă de sindromul Nordis, nu s-a vindecat de această boală, deși nici astăzi nu am aflat cum au fost plătite acele zboruri și de ce anumiți politicieni PSD au beneficiat de aceste excursii de lux. Acum avem o altă speță similară: tot un avion privat, tot o destinație exotică și foarte scumpă și, din nou, foarte mulți pesediști. Ce au căutat acești oameni, demnitari ai statului român, plătiți din bani publici, într-un avion privat, într-o excursie în Mykonos? Ce scop au avut? Cine a plătit aceste zboruri?”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan, a cerut PSD și fostului ministru al Muncii, Petre Florin Manole să prezinte toate datele despre interesele și scopul real al deplasării la Mykonos.

„PSD trebuie să vină cu explicații cât se poate de clare și să ne explice nouă și, mai ales, românilor cum se împacă această călătorie cu avionul privat către insula bogaților cu discursul său public despre apărarea pensionarilor, a profesorilor, a medicilor și, mai ales, a categoriilor defavorizate”, a precizat Ionel Bogdan.

USR și PNL cer CCIR explicații complete privind costurile deplasării

USR și PNL vor solicita Camerei de Comerț și Industrie a României explicații complete privind costurile suportate, criteriile de selectare a participanților și beneficiile concrete obținute în urma acestei deplasări. Cele două partide acuză „dubla măsură și tăcerea unor instituții din sfera justiției”, invocând că în cazul întâlnirii între premierul Ilie Bolojan și președintele CCR Simina Tănăsescu, instituțiile respective s-au pronunțat de urgență, într-o zi de duminică.

„În schimb, când un judecător constituțional și un președinte de tribunal călătoresc în avioane private, plătite din banii unor entități private, în deplasări de lux, alături de politicieni și oameni de afaceri, inclusiv de o persoană condamnată penal, aceleași instituții tac suspect.

Independența justiției nu poate fi apărată selectiv. Standardele de integritate trebuie aplicate tuturor, nu doar adversarilor politici ai PSD.

Este necesară înființarea unei comisii speciale de anchetă a cazurilor de deplasări de lux, care au găzduit politicieni, oameni de afaceri și reprezentanți ai sistemului de Justiție”, au transmis cele două partide, anunțând că vor colabora pentru inițierea demersurilor în acest sens.

Președintele Tribunalului Constanța intră sub lupa Inspecției Judiciare

Inspecția Judiciară a anunțat oficial, marți, declanșarea verificărilor față de președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, pentru potențiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind participarea domnului judecător Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, la o deplasare cu un avion privat, alături de persoane din mediul politic și de afaceri, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor cu privire la potențiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor”, a transmis Inspecția.

Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor are șapte capitole și încadrează punctual felul în care trebuie să se comporte magistrații în societate în raport de funcția lor.

Comisia de Constituţionalitate a Senatului va ancheta cum s-a desfășurat deplasarea la Mykonos

Senatorii au dat marţi undă verde Comisiei de Constituţionalitate să ancheteze şi zborul cu o aeronavă privată al magistratului Cristian Deliorga către Mykonos, alături de alţi parlamentari. De asemenea, plenul Senatului a aprobat şi prelungirea termenului de anchetă al întâlnirii dintre premierul demis Ilie Bolojan şi şefa CCR, Simina Tănăsescu.

Asta în contextul în care nici nu s-a terminat ultimul scandal legat de un judecător CCR, că a venit altul.

Magistratul Cristian Deliorga, președintele Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru, precum și mai mulți politicieni și oameni de afaceri au călătorit spre insula Mykonos din Grecia la bordul unui avion privat, arată o anchetă făcută de jurnaliștii de la Newscenter. Deplasarea a avut loc în ziua de 8 iulie și a fost achitată integral de Camera de Comerț și Industrie a României cu scopul declarat al unei întâlniri de afaceri. De precizat, însă, că nu a fost o deplasare din bani publici, ci una privată.

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